Educazione alimentare per bambini: l’importanza di frutta e verdura

In un’epoca in cui l’alimentazione gioca un ruolo cruciale per la salute, educare i più piccoli all’importanza di una dieta equilibrata diventa fondamentale. Il progetto Costruiamo Salute si propone di guidare gli studenti della scuola primaria alla scoperta dei benefici nutrizionali di frutta e verdura, attraverso attività ludico-didattiche coinvolgenti e adatte alla loro età.

L’iniziativa, promossa dall’UOC Igiene degli Alimenti e nutrizione del Dipartimento di Sanità Pubblica, mira a sensibilizzare i bambini sull’importanza di un’alimentazione sana e sicura, con un occhio di riguardo per i prodotti locali e di stagione. Ma non solo: il movimento e l’attività fisica saranno al centro del progetto, per trasmettere ai piccoli l’importanza del benessere psicofisico.

Frutta e verdura: alleati della salute

Il progetto affronterà in modo approfondito i principi di una corretta alimentazione con un focus particolare su frutta e verdura. I bambini impareranno a conoscere le diverse tipologie di questi alimenti, i loro valori nutrizionali e come integrarli nella dieta quotidiana. Attraverso giochi e attività pratiche, scopriranno l’importanza di consumare frutta e verdura fresche, preferendo i prodotti locali e di stagione.

Un aspetto cruciale del progetto sarà l’educazione al consumo sicuro di questi alimenti. I bambini impareranno a riconoscere i segni di freschezza, a conservare correttamente frutta e verdura e a preparare piatti semplici e nutrienti. Inoltre, verranno sensibilizzati sull’importanza di una dieta sostenibile che rispetti l’ambiente e le risorse del nostro pianeta.

Il movimento come elemento fondamentale

L’attività fisica è un pilastro fondamentale per il benessere dei bambini. Attraverso giochi motori e attività di gruppo, i partecipanti al progetto comprenderanno il valore del movimento per la salute fisica e mentale. Le attività ludico-didattiche saranno progettate per essere divertenti e coinvolgenti, stimolando i bambini a muoversi e a scoprire i benefici dell’esercizio fisico.

Il progetto prevede un incontro della durata di due ore, durante il quale i bambini saranno guidati in un percorso di scoperta e apprendimento. Le attività saranno strutturate in modo da coinvolgere attivamente i partecipanti, rendendo l’esperienza educativa e divertente al tempo stesso. Gli insegnanti e gli educatori saranno a disposizione per rispondere alle domande e fornire supporto durante le attività.

Obiettivi del progetto

Gli obiettivi del progetto sono molteplici. Innanzitutto, si mira a rendere i bambini consapevoli dell’importanza di un’alimentazione sana e sicura, con un focus particolare su frutta e verdura. Inoltre, il progetto intende rafforzare le conoscenze in materia di educazione alimentare promuovendo il consumo di prodotti locali e di stagione.

Un altro obiettivo cruciale è trasmettere l’importanza dell’attività fisica attraverso il gioco. I bambini impareranno a riconoscere i benefici del movimento e a integrare l’esercizio fisico nella loro routine quotidiana. Infine, il progetto si propone di promuovere una cultura della sostenibilità educando i più piccoli all’importanza di un’alimentazione che rispetti l’ambiente.

Il progetto Costruiamo Salute sarà attivato compatibilmente ai tempi del Servizio e dell’Istituto scolastico. Per maggiori informazioni e per partecipare, è possibile contattare l’UOC Igiene degli Alimenti e Nutrizione del Dipartimento di Sanità Pubblica all’indirizzo email costruiamosalute_sian@.