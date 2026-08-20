Idratazione e alimentazione estiva: consigli pratici dalla Farmacia Betti di Sinalunga

L’estate è una stagione meravigliosa, ma può nascondere insidie per la nostra salute, soprattutto per gli anziani e i bambini. La Farmacia Betti di Sinalunga gestita da Cesare Betti è un punto di riferimento per la comunità, specialmente durante i mesi più caldi. In questo periodo, la farmacia diventa un avamposto sanitario cruciale, soprattutto nei fine settimana, quando contattare i medici di famiglia può essere difficile.

Uno degli errori più comuni, e spesso sottovalutati, è la mancanza di idratazione. Bere almeno due litri di acqua al giorno e consumare cibi ricchi di liquidi è fondamentale per evitare problemi come stanchezza, mal di testa, crampi muscolari e difficoltà di concentrazione. Inoltre, una corretta idratazione aiuta a mantenere una buona funzionalità intestinale, prevenendo stitichezza e blocchi intestinali.

Il caso della signora di 80 anni: un esempio significativo

Un pomeriggio, una signora di 80 anni, conosciuta da tempo in farmacia, entrò in preda a una grande agitazione. Non riuscendo a contattare il suo medico, chiese di parlare con Carolina Betti figlia di Cesare e farmacista di quarta generazione. La signora, che non voleva disturbare i figli in vacanza, confessò di soffrire di stitichezza cronica, ma che da una settimana il suo intestino era bloccato, causando forti dolori addominali.

Carolina, con alcune domande mirate, scoprì che la donna beveva pochissimo, non sentiva lo stimolo della sete, assumeva farmaci diuretici che favorivano la disidratazione e mangiava poca frutta e verdura. La situazione era critica e richiedeva un intervento immediato.

L’importanza di liquidi e fibre

La farmacia consigliò alla signora di introdurre almeno due litri di liquidi al giorno mangiare frutta e mousse di prugne o prugne secche, ricche di sorbitolo e fibre solubili. Questi alimenti richiamano acqua nell’intestino, ammorbidiscono le feci e stimolano la motilità intestinale. Inoltre, furono consigliate verdure ricche di acqua come zucchine bollite, condite con olio e limone.

Per favorire l’evacuazione, fu raccomandato l’uso di un clistere, nonostante la iniziale riluttanza della signora. La farmacia insistette sull’importanza di tenersi informati sui risultati e, in caso di mancato miglioramento, di recarsi al pronto soccorso per evitare la formazione di un fecaloma un accumulo di feci indurite che può causare un blocco intestinale.

Fortunatamente, il giorno dopo la signora telefonò per comunicare di aver risolto il problema. Carolina le raccomandò comunque di contattare il medico per una dieta personalizzata e, eventualmente, l’uso di probiotici per favorire l’equilibrio intestinale.

Il ruolo decisivo del farmacista nella prevenzione

Questo episodio dimostra quanto il farmacista sia una figura chiave nelle politiche di prevenzione. La Farmacia Betti di Sinalunga, con la sua lunga tradizione che risale al 1912, quando il nonno di Cesare, Cesare Betti fu il primo farmacista, continua a essere un punto di riferimento per la comunità. Oggi, Cesare è affiancato dalle figlie Carolina e Margherita nonché dal figlio Francesco che lavorano tutti insieme per garantire un servizio di qualità.

La prevenzione è fondamentale per il benessere dei cittadini e può portare a significativi risparmi di costi sanitari. Piccoli gesti quotidiani, come bere acqua in abbondanza e mangiare cibi ricchi di fibre, possono fare la differenza, soprattutto durante l’estate. La Farmacia Betti di Sinalunga è un esempio di come l’informazione e la consulenza professionale possano migliorare la qualità della vita delle persone.