Allerta West Nile: rafforzate le misure nei Comuni dell’area fiorentina

Il ritrovamento di una carcassa di cornacchia positiva al west nile Virus a Bagno a Ripoli ha attivato una serie di misure territoriali coordinate dall’Asl Toscana Centro. Gli esami, eseguiti dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana e confermati dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise “G. Caporale” di Teramo hanno evidenziato la presenza del virus in un animale rinvenuto nel mese di luglio circostanza che ha portato il Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda Usl Toscana Centro a raccomandare una serie di interventi mirati nei Comuni interessati.

Comuni coinvolti e interventi richiesti dall’Asl Toscana Centro

L’azione di prevenzione è stata rivolta ai Comuni di Bagno a Ripoli, Firenze, Fiesole, Pontassieve, Rignano sull’Arno, Greve in Chianti e Impruneta. Le indicazioni prevedono il rafforzamento della sorveglianza epidemiologica l’intensificazione delle attività di rimozione dei focolai larvali e la valutazione di interventi di disinfestazione mirata contro le zanzare adulte nelle aree ritenute più sensibili.

Tra i luoghi prioritari per interventi di controllo sono stati segnalati parchi pubblici, aree ricreative, strutture sanitarie e residenziali, nonché le sedi di eventi all’aperto, come fiere e sagre che si svolgono nelle ore serali, perché possono favorire l’esposizione alle punture delle zanzare vettori del virus.

Ascolto delle autorità e collaborazione operativa

Le raccomandazioni sono state diffuse dal Dipartimento di Prevenzione in raccordo con le autorità locali competenti, con l’obiettivo di coordinare interventi sul territorio per contenere la circolazione virale. È prevista la possibilità di effettuare trattamenti nelle aree dove i ristagni d’acqua non possono essere eliminati e di programmare disinfestazioni speciali in punti critici individuati dalle amministrazioni comunali.

Contesto clinico e implicazioni per la salute pubblica

Il West Nile Virus è trasmesso principalmente dalle zanzare e può manifestarsi con forme asintomatiche o con sintomi lievi, ma in casi rari può causare malattie neurologiche più gravi. Nel territorio in questione, oltre al ritrovamento della carcassa, il Servizio di Igiene pubblica Firenze 1 dell’Azienda Usl Toscana Centro aveva già segnalato a giugno un caso umano di infezione in una paziente adulta residente a Bagno a Ripoli.

Quella segnalazione aveva determinato l’avvio di interventi precauzionali di disinfestazione in alcune aree considerate sensibili, misura che ora viene estesa e potenziata alla luce del nuovo riscontro su fauna selvatica. Per monitorare la diffusione e tutelare la sicurezza delle attività sanitarie, l’Asl ha coinvolto anche i medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta, i professionisti dei pronto soccorso e i servizi trasfusionali.

Monitoraggio delle donazioni e protocolli sanitari

Per garantire la sicurezza delle donazioni di sangue, emocomponenti, organi e tessuti, è previsto un rafforzamento della sorveglianza in ambito sanitario. Laboratori e servizi trasfusionali sono invitati a mantenere alta l’attenzione e a seguire le procedure previste per la prevenzione della trasmissione attraverso la rete dei donatori.

La gestione della situazione si basa su linee operative che contemplano sia azioni ambientali per limitare la presenza delle zanzare sia azioni informative rivolte alla popolazione. L’obiettivo è ridurre al minimo il rischio di nuovi casi attraverso la collaborazione tra istituzioni, operatori sanitari e cittadini.

Ruolo dei cittadini nella prevenzione

Un punto centrale delle raccomandazioni riguarda il coinvolgimento attivo della popolazione: è fondamentale che i residenti eliminino i ristagni d’acqua nelle aree private, poiché i contenitori con acqua stagnante rappresentano habitat ideali per le larve di zanzara. Promuovere la protezione individuale, come l’uso di repellenti e zanzariere nelle ore serali, è parte integrante delle misure consigliate per limitare le punture.

Le autorità sanitarie ribadiscono la necessità di mantenere la vigilanza e di segnalare eventuali ritrovamenti di fauna morta o sintomi sospetti ai servizi competenti, in modo da facilitare il monitoraggio e l’adozione tempestiva di interventi sul territorio.