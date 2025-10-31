Incendio a Roma: migliaia di evacuati per le fiamme

Roma, 31 ottobre – Un incendio di vaste proporzioni è scoppiato nel quartiere di Testaccio intorno alle 14:00, costringendo le autorità a evacuare migliaia di residenti. Le fiamme, alimentate da forti venti, hanno rapidamente invaso edifici e aree verdi, creando una situazione di emergenza.

I fatti

I vigili del fuoco sono intervenuti tempestivamente con diverse squadre per cercare di contenere l’incendio. Al momento, non si segnalano feriti, ma le operazioni di spegnimento sono complicate dalla presenza di gas e materiali infiammabili nella zona.

Le conseguenze

Per garantire la sicurezza pubblica, molte strade nel raggio di un chilometro dall’incendio sono state chiuse. Le autorità invitano i cittadini a evitare la zona e a seguire le indicazioni ufficiali.