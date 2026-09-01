Difesa personale gratuita: scopri i corsi Wilding nei Municipi di Milano

I City Angels tornano con una nuova edizione dei loro corsi gratuiti di difesa personale, aperti a tutti, dai 9 ai 90 anni. Questi corsi, giunti alla decima edizione, sono patrocinati dal Comune di Milano, dai 9 Municipi milanesi e dai Comuni di Monza e Rozzano. L’iniziativa si svolgerà nei weekend del 19-20 e 26-27 settembre, e domenica 4 ottobre.

Il corso è tenuto da Mario Furlan, fondatore dei City Angels e creatore del Wilding un metodo di autodifesa che si basa su psicologia e prevenzione. Furlan sarà affiancato dai suoi istruttori, chiamati Coach, per sottolineare l’aspetto psicologico del metodo.

Il metodo Wilding: difesa personale istintiva e psicofisica

Il Wilding si distingue dalle altre tecniche di difesa personale perché non si concentra su tecniche da memorizzare, ma su principi da interiorizzare. “Il Wilding è la difesa personale che risveglia il tuo istinto di sopravvivenza” spiega Furlan. Il metodo si basa sulle 2P: psicologia e prevenzione.

Durante il corso, i partecipanti impareranno come e quando usare lo spray al peperoncino e come riconoscere e utilizzare il “signal for help” il segnale di aiuto che serve alle donne per segnalare che sono in pericolo.

Il calendario delle lezioni

Le lezioni si svolgeranno all’aperto, con qualsiasi condizione meteo, nei seguenti luoghi e date:

Sabato 19 settembre

Dalle 15 alle 16,30, Municipio 1: Giardini Montanelli, presso il monumento a Montanelli; dalle 17,30 alle 19, Municipio 4: Giardini pubblici Nervesa, via Nervesa 21.

Domenica 20 settembre

Dalle 11 alle 12,30, Municipio 7: Piazza Axum, giardini Helenio Herrera, davanti allo stadio Meazza; dalle 15 alle 16,30, Municipio 5: Viale Tibaldi 41, davanti al Consiglio di Zona 5; dalle 17,30 alle 19, Municipio 2: Giardino Cassina de Pomm, ingresso da via Melchiorre Gioia.

Sabato 26 settembre

Dalle 15 alle 16,30, Municipio 3: Giardini di Piazza Gobetti (Lambrate); dalle 17,30 alle 19, Municipio 6: Parco Don Giussani (ex Parco Solari), via Solari ang. via Modestino, davanti a Mood Café.

Domenica 27 settembre

Dalle 11 alle 12,30, Monza: Piazza San Paolo. A Monza il corso sarà tenuto da Riccardo Lanfranchi, Master coach di Wilding formata dallo stesso Furlan; dalle 15 alle 16,30, Municipio 8: Montestella, Anfiteatro del Giardino dei Giusti, via Cimabue angolo via Isernia; dalle 17,30 alle 19, Municipio 9: Via Taccioli 31 (Affori), presso la sede dei City Angels.

Domenica 4 ottobre

Dalle 15 alle 16,30, Rozzano: Piazza Foglia, davanti al Municipio.

Ciascuna lezione viene ripetuta nei vari Municipi milanesi, quindi basta partecipare ad una sola. Per prendervi parte basta scrivere a info@. Ciascuna lezione è a numero chiuso (massimo 40 persone).

Un’opportunità per rafforzare la fiducia in se stessi

L’Assessore allo sport, al Turismo e alle Politiche Giovanili del Comune di Milano, Martina Riva, dichiara: “Colgo l’occasione per rinnovare un sentito ringraziamento ai City Angels per le tante attività che portano avanti ogni giorno a Milano: dal sostegno alle persone più fragili alle numerose iniziative sportive e sociali cui partecipano con generosità”.

Riva sottolinea che “la loro presenza costante è un esempio concreto di cittadinanza attiva e di attenzione ai bisogni della comunità”. Questi corsi di autodifesa rappresentano un’opportunità per rafforzare la fiducia in se stessi e la consapevolezza nelle proprie capacità, anche in un’ottica di prevenzione.

Testimonial dell’iniziativa è la conduttrice radiofonica e giornalista Rajae Bezzaz, per molti anni inviata di Striscia la Notizia. Rajae sarà presente e parteciperà alla prima lezione, quella presso i Giardini Montanelli di Milano sabato 19 settembre.