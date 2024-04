Pilates reformer: i benefici e cos’è

Il pilates reformer, conosciuto anche come Universal Reformer, è da considerarsi il più utile strumento per chi pratica pilates. Si tratta di un apparato essenziale per questa pratica sportiva e si presenta come un carrello mobile che ha uno schienale con un cuscino e che scorre grazie a ruote su due binari fissati su un telaio. Il carrello presenta delle molle nella parte davanti: queste sono delle resistenze e sono attaccate al telaio dalla parte opposta. Lo strumento presenta anche una barra regolabile. Scopriamo quali sono i benefici del pilates reformer.

Cos’è il pilates reformer? I benefici

I benefici del pilates reformer sono numerosi infatti questo apparato consente di ottenere grandi risultati soprattutto per quanto concerne la tonificazione dei muscoli. Allenarsi con questo strumento permette di rinforzare i muscoli, in particolare quelli del core. Inoltre migliora anche la flessibilità sia muscolare che articolare. Tra i vantaggi offerti dal pilates reformer c’è anche quello di avere un miglioramento della coordinazione neuromuscolare. I muscoli poi si sviluppano per tutta la lunghezza senza che aumentino dal punto di vista della massa.

Grazie al lavoro svolto sfruttando il pilates reformer, chi pratica pilates può migliorare in modo significativo sia la propria postura che anche il proprio equilibrio. Anche l’efficienza dei movimenti ha enormi benefici, così come la funzionalità generale dell’organismo che permette di vivere nel migliore dei modi la quotidianità. Praticare esercizi con questo apparato per il pilates permette di dare sollievo al corpo relativamente ai dolori imputabili agli squilibri fisici. In particolare è molto utile nel caso di mal di schiena, per questo lo consigliamo a chi soffre di lombalgia.

Il pilates reformer è utile anche per dimagrire ma chiaramente deve essere utilizzato in maniera costante. L’efficacia dipende anche dalla dieta che si sta seguenzo. Quando si pratica sport infatti è essenziale fare attenzione a mangiare in maniera corretta per eliminare i chili di troppo.