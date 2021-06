Il pompelmo è un frutto ricco di vitamine e di sali minerali che risulta essere davvero benefico per l’organismo. Tra i benefici offerti dall’agrume ce ne sono molti legati alle sue proprietà per la pelle. Scorpriamo insieme quali sono i modi in cui il pompelmo aiuta la pelle.

Pompelmo per la pelle grassa

Le persone che hanno la pelle grassa dovrebbero sfruttare i benefici offerti dal pompelmo. Questo agrume infatti è in grado di ridurre l’untuosità della cute andando a regolare la produzione di sebo. Grazie a queste caratteristiche, il frutto in questione riesce a regalare un aspetto sempre fresco alla pelle.

Le proprietà antinfiammatorie e antinfettive del pompelmo lo rendono poi utile anche per ridurre i problemi cutanai che spesso sorgono nella pelle.

Pompelmo per mantenere la pelle giovane

Il pompelmo è un frutto in grado anche di mantenere la pelle giovane a lungo grazie all’alto contenuto di spermidina che aiuta a ritardare il dal processo di invecchiamento della cute.

Questo frutto è anche in grado di aumentare la produzione di collagene, una proteina che mantiene la pelle elastic e previene la comparsa delle rughe. Inoltre il collagene è in grado anche di aumentare la consistenza della pelle.

La ricchezza di flavonoidi rende questo frutto in grado di produrre sostanze capaci di rendere le rughe meno visibili e di far diminuire le linee sottili dovute all’invecchiamento della pelle.

Pompelmo contro le infiammazioni della pelle

Per ridurre le infiammazioni della pelle è possibile sfruttare i benefici del pompelmo. Questo agrume infatti riesce a ridurre gli arrossamenti e anche i gonfiori che tendono a crescere sulla pelle quando essa è esposta per lunghi periodi a condizioni ambientali difficili.

L’alto contenuto di flavonoidi rende questo prodotto ottimo per combattere i danni causati dai radicali liberi. In caso di acne e di macchie scure il pompelmo è quindi davvero molto utile.