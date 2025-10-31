Terremoto devastante in Adriatico: danni e evacuazioni

Un terremoto di magnitudo 6.5 ha scosso la costa adriatica italiana, causando danni significativi e un’ondata di evacuazioni. L’epicentro è stato localizzato a pochi chilometri dalla città di Rimini, alle 14:30. Le autorità hanno attivato i protocolli di emergenza per garantire la sicurezza dei residenti e dei turisti nella zona.

I fatti

Al momento, i servizi di emergenza sono in azione per valutare i danni e fornire assistenza. Testimonianze di cittadini segnalano crepe nei muri e oggetti caduti. Non ci sono notizie immediate di vittime, ma le autorità invitano alla vigilanza.

Le conseguenze

Le autorità locali stanno monitorando la situazione e prevedono di fornire aggiornamenti nelle prossime ore. Gli esperti avvertono che potrebbero verificarsi scosse di assestamento.