terremoto devastante in calabria magnitudo 64 1761825565
Terremoto devastante in Calabria: magnitudo 6.4

Un terremoto di magnitudo 6.4 ha colpito la Calabria, causando danni significativi.

Un forte terremoto ha colpito la Calabria alle 8:30 di questa mattina, provocando panico tra i residenti e danni a edifici. La scossa, di magnitudo 6.4, ha avuto il suo epicentro a 10 km da Reggio Calabria. Nessuna vittima è stata segnalata finora, ma le autorità locali stanno effettuando verifiche.

I fatti

Molti edifici hanno subito danni, con segnalazioni di crepe nei muri e caduta di oggetti. Le squadre di emergenza sono state mobilitate per assistere le famiglie evacuate.

Le conseguenze

Si prevede che possano verificarsi repliche nei prossimi giorni. I sismologi avvisano di rimanere vigili e segnalare eventuali danni.

Scritto da Staff

