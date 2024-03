La dieta di Andrea Delogu: come si tiene in forma?

Andrea Delogu, popolarissimo volto televisivo e radiofonico, ha compiuto 40 anni anche se ne dimostra molti in meno. Andrea sta vivendo un momento magico della sua carriera, grazie ai suoi molteplici talenti, ma di certo non si può negare che sia anche una donna molto affascinante. Ecco la dieta che segue la Delogu per restare in forma.

La dieta di Andrea Delogu

Andrea Delogu ha un passato dal quale si potrebbe trarre un film. I suoi genitori si sono conosciuti nella comunità terapeutica più famosa e chiacchierata d’Italia, San Patrignano.

Andrea ha vissuto la sua infanzia in comunità. Parlando di quel periodo, l’attrice ha detto di non sentirsi una vittima, i suoi genitori hanno commesso un errore, hanno riempito un vuoto con la tossicodipendenza. Dice di essere orgogliosa di loro, perché le hanno impedito di soffrire, soffrendo loro in prima persona.

Ad appena vent’anni Delogu esordisce in televisione grazie alla Gialappa’s, ma il suo talento multiforme, la fa spaziare in molti campi dell’entertainment. Diventa un’apprezzata conduttrice radiofonica e VJ.

Tra le sue trasmissioni ricordiamo: Stracult, La vita in diretta Estate, mentre come conduttrice radiofonica, sua è la conduzione di molti eventi importanti, tra cui alcune diretta radio del Festival di Sanremo.

Del suo regime alimentare, la Delogu ha detto di essere una buona forchetta e di amare la cucina. In un’intervista, ha raccontato una sua giornata alimentare: “Oggi ho mangiato la pasta dopo averci rinunciato circa un mese. In altre parole: sto attenta. Per fortuna in casa cucina leggero e di frequente mio marito, io di rado e pesante: funghi fritti, passatelli, bollito, ragù con il prosciutto”.

Andrea Delogu e la passione per lo sport

Andrea ha dichiarato di essere da sempre un’appassionata di sport.

“Ho sempre fatto diversi sport. Per esempio, ho giocato a pallavolo; a un certo punto mi sono innamorata del karate e l’ho praticato per 11 anni: sono cintura nera, secondo dan. Se non mi fossi lacerata il tendine, sarei diventata un’insegnante. Adesso, invece, appena finisce l’intervista, mi chiudo nella camera dell’hotel e non esco da lì finché non finisco la sessione di 40 squat”, ha detto la Delogu.