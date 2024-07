Calabroni in casa: cosa fare se si avvistano

La stagione estiva, complice il caldo e le finestre aperte, permette la via d’accesso a molti insetti che entrano in casa. Tra le tante specie vi sono sicuramente i calabroni, alquanto pericolosi con le loro punture che possono costruire il nido sui comignoli o tetti delle case. Scopriamo come comportarsi e i consigli da seguire per allontanarli.

Calabroni in casa

Sono insetti appartenenti alla stessa famiglia delle vespe, ovvero la Vespoidea, ma si distinguono per essere più grandi e maggiormente dannosi. I calabroni in casa sono insetti comuni soprattutto in estate quando entrano dalle porte e dalle finestre lasciate aperte per il caldo e agiscono gironzolando con il loro ronzio fastidioso.

Non è facile riuscire a riconoscerli dal momento che, proprio come le vespe, sono di colore giallo con delle strisce nere lungo il corpo. Entrano in casa anche perché particolarmente attratti da sostanze zuccherine o da proteine animali. Sono più pericolosi di api e vespe anche perché tendono ad aggredire se si sentono minacciati.

Non appena i calabroni si sentono minacciati emettono una sostanza contenuta nel pungiglione arrivando così a pungere sulle braccia e le gambe, un motivo ulteriore per cui è bene fare particolare attenzione a questi esseri che si aggirano per gli ambienti domestici. Si consiglia di non sottovalutare la loro presenza nei dintorni della casa.

In natura sono poi diverse le specie di calabroni per cui saperli riconoscere è molto utile. Alcune specie non risultano essere particolarmente dannose e possono scavare i nidi sotto terra, nel legno o in altri anfratti per cui controllare tutto è il modo migliore per prevenire una possibile invasione.

Calabroni in casa: consigli

Non appena si avvistano dei calabroni in casa si consiglia immediatamente di provare a cercare il nido che hanno costruito poiché potrebbe essere nei pressi della propria abitazione. Solitamente i nidi di questi insetti sono in luoghi ben riparati e al sicuro per cui sarebbe meglio evitare di non avvicinarsi troppo.

Solitamente tendono a costruire il nido sul tetto o sopra le scale e si consiglia di fare particolare attenzione e prendere, nel caso, tutte le precauzioni possibili. In casa entrano, come già detto, tramite le finestre, i camini e le condotte dell’aria condizionata. Alcune volte fanno proprio i nidi sui cassoni delle serrande o nei comignoli.

Si consiglia poi di evitare di accendere le luci bianche posizionate sul terrazzo o sul balcone dal momento che questo tipo di illuminazione costituisce una fonte attrattiva per i calabroni che possono arrivare. nel caso doveste trovare un nido di questi insetti sui comignoli delle case si consiglia di contattare una ditta di disinfestazione proprio per toglierlo.

Calabroni in casa: repellente migliore

