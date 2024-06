La cellulite è un inestetismo cutaneo che si manifesta con maggiore frequenza nelle donne e che si presenta con la caratteristica pelle “a buccia d’arancia”. Derivante da un ristagno dei liquidi, può avere molteplici cause, le quali vanno dalla sedentarietà ai fattori ormonali. Anche alcune cattive abitudini, come indossare capi di vestiario troppo aderenti, bere alcolici, fumare, possono favorire la comparsa del problema. Sebbene nella maggior parte dei casi non abbia ripercussioni gravi sulla salute, può causare disagio e portare chi ne soffre a provare imbarazzo o a ridurre la propria autostima.

Per fortuna, i metodi per contrastare il problema, prevenendone la comparsa o riducendone l’impatto se già presente, non mancano. Chi desidera agire su più fronti, così da ottenere migliori risultati, può affiancare l’uso di prodotti specifici, come ad esempio le creme e trattamenti per inestetismi del corpo di Eco Bio Boutique, ad alcuni rimedi naturali, tra cui rientrano anche svariati cambiamenti al proprio stile di vita.

Bere molta acqua

L’acqua è la principale alleata delle persone che desiderano combattere contro la cellulite, in quanto uno scarso apporto di liquidi può favorire la comparsa del problema. Bere il giusto quantitativo di acqua ogni giorno – ossia dal litro e mezzo ai due litri – aiuta a migliorare la microcircolazione e a purificare l’organismo.

Tè verde e altre tisane drenanti

Non solo l’acqua, ma anche alcune tisane – se bevute senza aggiunta di zuccheri – possono aiutare a combattere questo spiacevole inestetismo. Tra quelle più utili troviamo, in primo luogo, il tè verde. Alleato del metabolismo dei grassi e della diuresi, aiuta a combattere la ritenzione idrica, una delle principali cause della cellulite.

Oltre a questo, è possibile ricorrere a tisane a base di betulla, tarassaco e finocchio, tutti caratterizzati da elevate proprietà diuretiche, nonché vite rossa e mirtillo, ideali per migliorare la circolazione del sangue.

Fare movimento

Tra le buone abitudini che possono aiutare a combattere la cellulite rientra l’attività fisica. Chi ha la possibilità di dedicarsi a uno sport, può puntare sul nuoto, il quale unisce ai benefici del movimento l’azione massaggiante dell’acqua. Altre attività ideali sono il ciclismo e lo jogging, nonché il GAG, una disciplina da svolgere in palestra che consente di lavorare su addominali, gambe e glutei. Chi non ha tempo da dedicare a queste attività, può combattere la sedentarietà nella vita di tutti i giorni, raggiungendo a piedi o in bicicletta il luogo di lavoro ed evitando di usare l’ascensore.

Consumare frutta e verdura

Anche l’alimentazione può avere un forte impatto sulla cellulite. In particolare, per tenerla sotto controllo, è importante portare in tavola frutta e verdura. Da ridurre invece il consumo di cibi fritti, insaccati, dolci, nonché alimenti ricchi di grassi saturi o molto salati.

Altri rimedi contro la cellulite

Tra gli altri rimedi che possono aiutare a combattere la cellulite troviamo:

massaggi e bagni idromassaggio

idromassaggio docce di contrasto , ossia con alternanza di acqua calda e fredda

, ossia con alternanza di acqua calda e fredda creme anticellulite

evitare di indossare tacchi alti per molte ore consecutive;

per molte ore consecutive; indossare abiti non troppo stretti

smettere di fumare

Unire questi rimedi a quelli precedentemente indicati può fornire un valido aiuto nel contrastare questo inestetismo.