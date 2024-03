La pressione sanguigna è la forza con cui il cuore spinge il sangue in tutto l’organismo. Lo fa attraverso i vasi sanguigni che raggiungono ogni parte del nostro corpo. Questa pressione, per essere nella norma e non causare problemi, deve essere inferiore a 85/130 mmHg. Ecco alcuni consigli utili per abbassare la pressione in poco tempo.

Come abbassare la pressione sanguigna in 5 minuti: consigli utili

Come si potrebbe abbassare la pressione in 5 minuti senza farmaci? Naturalmente, quando si soffre di problemi legati alla pressione sanguigna, occorre rivolgersi al proprio medico e seguire le sue indicazioni. Tuttavia, ci sono delle azioni e dei rimedi naturali che permettono di provvedere immediatamente quando ci si accorge di avere la pressione alta.

Se ci sono i sintomi dell’alta pressione, come vertigini, giramenti di testa, sangue dal naso, mal di testa e problemi alla vista, allora bisogna intervenire subito.

Gli esperti consigliano di rilassarsi, fare dei grandi respiri molto profondi e poi bere un bicchiere d’acqua. Poi sarà molto utile sdraiarsi a terra allargando le braccia e rilassando le gambe.

Sedersi e immergere i piedi in acqua calda in modo da riuscire a fare andare il sangue nella parte inferiore del corpo e non in quella superiore. In questo modo cuore e cervello potranno essere messi in sicurezza.

Massaggiare testa, collo e viso è un buon aiuto. Sono tutti metodi per migliorare la circolazione, la quale, se in cattivo stato, può anche provocare crampi ai piedi.

Bere molta acqua. Fare pipì consente di abbassare la pressione in maniera del tutto naturale, in quanto si abbassano le concentrazioni di sodio nel sangue. Come buona prassi, bere un bicchiere di acqua tiepida con del succo di limone già dalle prime ore del mattino, a stomaco vuoto, a scopo preventivo.

Rimedi alimentari contro la pressione alta

Il primo passo per abbassare la pressione riguarda l’alimentazione. Questa non deve essere grassa, troppo salata, ma ipocalorica e varia. Stare vicino al proprio peso forma è l’ideale, eliminando anche sigarette, alcol e la sedentarietà.

Il sedano, ad esempio, che se viene consumato regolarmente contribuisce a ridurre gli ormoni dello stress che restringono i vasi sanguigni. Per questo, una bevanda che può aiutarci è il succo di sedano.