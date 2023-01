Come nascondere la gelosia in 10 passaggi

La gelosia è un sentimento comune quando ci si affeziona a qualcuno, che sia un amico, un parente, un fidanzato. La gelosia può anche compromettere la serenità di una relazione e causarne la fine e può inoltre indicare chiaramente che qualcosa non va.

Ecco come nascondere la gelosia, attraverso 10 passaggi.

Come nascondere la gelosia: in 10 step

Ecco come fare per nascondere e dominare la gelosia, talvolta nociva e inutile. Vediamo come agire, in 10 passaggi

Impara a conoscere il sentimento della gelosia.

Si tratta di un’emozione complessa che include al suo interno molti altri sentimenti: paura, smarrimento, collera, invidia, tristezza. Impegnati a esaminare le tue emozioni. Metti per iscritto quello che provi.

Riconosci il modo in cui il corpo registra le emozioni.

Contrasta i tuoi sentimenti.

Impara a mettere in dubbio la gelosia ogni volta che si presenta. Ad esempio, rivolgi a te stesso le seguenti domande: “La mia gelosia nasce dalla paura o dalla rabbia? Quando riesci ad analizzarne le cause nel momento stesso in cui si manifesta, significa che sei un passo avanti verso una gestione adeguata dei tuoi sentimenti.

Esplora le radici della tua gelosia.

È difficile ammettere di provare dei sentimenti negativi e la tentazione di addossarne la colpa a qualcun altro può essere irrefrenabile. Analizza le emozioni che la accompagnano e rifletti sulle rispettive cause.

Scegli di fidarti.

Devi avere fiducia nelle persone che ami. Impara a fidarti degli altri e allontana la diffidenza. A meno che tu non abbia prove schiaccianti che qualcuno stia mentendo, fidati.

Chiedi scusa e spiega le tue motivazioni.

Spesso basta una frase del genere per avviare una conversazione su quanto accaduto o per riconoscere le proprie insicurezze e la necessità di affrontare insieme l’argomento con la massima sincerità.

Ammetti la tua gelosia.

Condividere apertamente alcuni sentimenti con un amico o un partner può aiutarti a rafforzare la relazione. Anche se ammettere di essere gelosi può sembrare un atto di debolezza, una relazione costruita sull’onestà è sicuramente più forte di una fondata sull’inganno.

Impara qual è la differenza fra amore e gelosia.

La gelosia non è amore ed essere gelosi non significa essere innamorati. Alcune persone la interpretano come un atto d’amore, quando in realtà si tratta di una manifestazione di insicurezza e/o di assenza di autocontrollo. E’ importante capire di cosa si tratta.