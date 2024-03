Rose Byrne, celebre attrice di Hollywood, 44 anni, è divenuta nota al cinema del film del suo debutto Dallas Doll ma è nel film Instant Family che ha conosciuto il successo mondiale. Ecco la sua dieta.

La dieta di Rose Byrne

Rose Byrne attrice australiana nel corso della sua carriera ha ottenuto 2 candidature al Golden Globe, 2 candidature al Premio Emmy, una candidatura allo Screen Actors Guild Award e ha vinto la Coppa Volpi per la migliore interpretazione femminile alla 57ª Mostra internazionale di Venezia per La dea del ’67. Appare nel kolossal Star Wars: Episodio II – L’attacco dei cloni (2002) e in Troy con Brad Pitt e Orlando Bloom. Nel 2011 recita in tre film: Insidious, Le amiche della sposa e X-Men – L’inizio, e poco dopo nel cast dell’action comedy di spionaggio Spy.

Oggi a 44 anni, mamma di due figli, rivela alcuni segreti della sua forma fisica e della dieta che segue. L’attrice è magra di natura, fisico snello e slanciato da quando è adolescente dunque non fa grandi rinunce a tavola. La dieta di Rose Byrne consiste nel seguire la sua indole di buona forchetta quindi mangia un po’ tutto ma con moderazione. La mattina Rose beve sempre un bicchiere di acqua calda con il limone, lo fa ormai da oltre venti anni, e durante il giorno si idrata continuamente.

Inoltre cerca sempre di andare a letto presto per dormire almeno 7-8 ore. Per i suoi due figli cerca di essere sempre creativa e fantasiosa in cucina, e di cucinare piatti buoni ma sani. A casa di Rose si mangia molta frutta, che mangia già a colazione con lo yogurt; a pranzo invece mangia verdura oppure, quando è sul set, solo un panino. Infine la sera cena con la famiglia e mette in tavola pollo alla griglia, polpettone o pasta con la carne. “Una volta a settimana c’è la pizza”, dice l’attrice.

E l’allenamento? La star è sempre stata snella e atletica, merito anche del fatto che è un’ottima nuotatrice, ha sempre nuotato in Australia, e inoltre a 15 anni ha cominciato a praticare yoga. Cerca di praticarlo ogni giorno per 10-20 minuti perché è un ottimo modo per calmare la mente e, soprattutto a fine giornata, preferisce fare yoga piuttosto che guardare lo smartphone.

Rose Byrne e la dieta: cosa mangia l’attrice australiana?

Rose Byrne nota attrice australiana, famosa soprattutto in America, 44 anni e mamma di due figli, è in formissima. La star di Instant Family e di Damages, dopo il trionfo internazionale nel film “In viaggio con una rockstar” si è lanciato nel comico con Le amiche della sposa con Kristen Wiig e Melissa McCarthy, un fenomeno da 288 milioni al box office, seguito a ruota da Cattivi vicini e Adult Beginners. L’attrice vive a Brooklyn con l’attore Bobby Cannavale e i loro figli, Rocco e Rafa, e ha fondato assieme a quattro amiche una compagnia di produzione, The Dollhouse, che si concentra su progetti al femminile.

Il fandom di Star Wars la ricorda come Dormè, l’ancella più devota della principessa Amidala. Rose Byrne è una bellezza fine e delicata legata a un talento artistico notevole. Figlia di un ex statista e dell’amministratrice di una scuola elementare ha mostrato una grande passione per la recitazione fin dagli otto anni, quando inizia a prendere lezioni all’Australian Theater for Young People. Amatissima dal pubblico e dai media, l’attrice è comparsa più volte nelle classifiche di varie riviste come una delle donne più attraenti del mondo.

Abbiamo visto in cosa consiste lo stile di vita dell’attrice australiana tra dieta e allenamento, senza rinunciare a nulla. Il suo piatto preferito in assoluto sono gli spaghetti alla bolognese, inoltre adora la torta di spinaci che fa sua madre e va matta per il cibo messicano: “Mi piace tutto: patatine, guaiamole, margarita. Potrei mangiarlo tutto il tempo”. Ma in ogni caso cerca di moderarsi e mangiare porzioni mai esagerate preferendo ingredienti di qualità e salutari.