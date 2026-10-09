Il corpo umano è una macchina complessa: per funzionare al meglio ha bisogno di carburante di qualità. La nutrizione è quindi più di una semplice scelta quotidiana; è il fondamento di salute, energia e benessere psicofisico. Quando la alimentazione diventa stile di vita i benefici si estendono a tutte le funzioni vitali, dal metabolismo alla risposta immunitaria.

Formazione accademica e prime esperienze professionali

La Dott.ssa Italiano ha conseguito la laurea triennale in Scienze Biologiche, indirizzando fin da subito il proprio interesse verso la nutrizione. Durante quegli anni ha partecipato a corsi specialistici come “Alimentazione e Tumori: prevenzione e linee guida” e “Ipertrofia e massa muscolare in palestra”. Successivamente, ha proseguito gli studi con una laurea magistrale in Scienze dell’alimentazione e nutrizione umana, laureandosi con il massimo dei voti.

Specializzazioni cliniche e collaborazioni ospedaliere

Nel 2019 ha iniziato a operare presso l’Azienda Ospedaliera San Luigi Gonzaga di Orbassano, focalizzandosi sulla nutrizione di pazienti con insufficienza renale. Lo stesso anno ha collaborato con il Centro Auxologico di Piancavallo, punto di riferimento per l’obesità e i disturbi del comportamento alimentare (DCA). Queste esperienze hanno consolidato le sue competenze nella nutrizione clinica e nella gestione di patologie legate all’alimentazione.

Approfondimenti su nutrizione femminile e disturbi del sonno

Nel 2020 la professionista ha completato un Master dedicato all’alimentazione della donna nelle diverse fasi della vita, trattando tematiche quali pubertà, ciclo mestruale, sindrome dell’ovaio policistico, gravidanza, allattamento e menopausa. Parallelamente, ha seguito corsi di specializzazione su “Disturbi del sonno ed obesità” e “Intelligenza emotiva e comportamento alimentare”, integrando la conoscenza delle cause psicologiche con strategie pratiche.

Mindful eating: l’unione di corpo, cuore e mente

Un elemento distintivo del suo approccio è il mindful eating una pratica che invita a vivere il cibo con attenzione plena, coinvolgendo sensi, emozioni e pensieri. Questa filosofia sostiene che la scelta, la preparazione e il consumo del alimento siano momenti di consapevolezza, fondamentali per creare un rapporto equilibrato con il cibo.

Servizi offerti: dal nutrizionista per adulti a quello per bambini

Presso il suo studio privato a Torino, la Dott.ssa Italiano accoglie pazienti adulti e bambini, proponendo visite in sede con analisi bioimpedenziometrica, valutazione della composizione corporea e piani dietetici personalizzati. Tra le proposte figurano diete chetogeniche, piani per la gravidanza, protocolli per la disbiosi intestinale, programmi per sportivi e supporto alla gestione del peso.

Tipologia di visite e modalità di pagamento

Le prestazioni includono la prima visita nutrizionale, controlli periodici, e visite di follow-up. I pagamenti possono avvenire in contanti, con carta di credito o bonifico, e la prenotazione è disponibile sia telefonicamente che tramite il servizio online. L’intero percorso è riservato a pazienti privati, garantendo un’assistenza dedicata e senza vincoli assicurativi.

Le testimonianze dei pazienti evidenziano professionalità, empatia e risultati concreti, senza ricorrere a restrizioni eccessive. Grazie a un ascolto attento e a un piano alimentare su misura, molti riferiscono miglioramenti nella gestione del peso, nella performance sportiva e nel benessere generale.