Promuovere il benessere psicologico in azienda: iniziative e dati in Ticino

Il luogo di lavoro è un ambiente cruciale per il benessere e la salute delle persone. In Ticino, il 58% della popolazione residente di oltre 15 anni è attiva nel mercato del lavoro, trascorrendo gran parte del proprio tempo in questo contesto. Un ambiente lavorativo sano può essere un fattore di protezione, mentre un ambiente stressante può rappresentare un rischio significativo.

Secondo l’indagine Job-Stress-Index del 2022, un terzo delle persone attive in Svizzera si sente stressato e quasi altrettante dichiarano di sentirsi emotivamente spossate. Questi dati evidenziano l’urgenza di intervenire per migliorare la qualità della vita lavorativa e promuovere la salute mentale.

La formazione professionale e la salute mentale degli apprendisti

Un’indagine condotta da WorkMed nel 2024 tra apprendisti e apprendiste ha rivelato che la formazione professionale può promuovere la salute mentale. Tuttavia, lo studio ha anche messo in luce la necessità di prestare maggiore attenzione alle situazioni di disagio. In Ticino, quasi un terzo degli apprendisti riferisce di soffrire di disturbi d’ansia la percentuale più alta della Svizzera.

Le assenze per malattia e infortunio in Svizzera sono aumentate di un terzo dal 2010, raggiungendo 59.1 ore all’anno per dipendente nel 2024. Questo fenomeno ha un impatto economico significativo, con un costo stimato di circa 12 miliardi di franchi.

Investire nella prevenzione e nella promozione della salute

Investire nella prevenzione e nella promozione della salute è cruciale, sia per motivi umani e sociali che economici. Il mondo del lavoro rappresenta un contesto di vita fondamentale nel quale investire per promuovere il benessere delle persone. In Ticino, la collaborazione con il Forum ticinese per la Gestione della salute in azienda (Forum GSA Ticino) mira a promuovere la salute mentale e il benessere dei lavoratori, con un’attenzione particolare agli apprendisti.

Obiettivi del progetto

Gli obiettivi del progetto includono la sensibilizzazione sull’importanza della salute mentale, la promozione di conoscenze e competenze per coltivare il proprio benessere, e la creazione di condizioni favorevoli alla salute nelle aziende ticinesi. Inoltre, il progetto si concentra sulla promozione della salute mentale degli apprendisti sul posto di lavoro.

A chi si rivolge

Il progetto si rivolge a responsabili delle risorse umane quadri, formatori e formatrici di apprendisti, nonché a collaboratori e collaboratrici interessati.

Realizzazione e organizzazione

La realizzazione del progetto è affidata al Forum GSA Ticino, con la supervisione del Servizio di promozione e di valutazione sanitaria/Ufficio del medico cantonale (SPVS/UMC). La formazione Apprentice è un adattamento della formazione sviluppata da Promozione Salute Svizzera e rielaborata da Salutepsi.ch, con il sostegno di Promozione Salute Svizzera.

Valutazione del progetto

Il raggiungimento degli obiettivi viene valutato ogni anno mediante l’utilizzo di indicatori qualitativi e quantitativi. Al termine del progetto, previsto per il 2027, è prevista una valutazione complessiva.