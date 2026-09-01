Ragazzo di 16 anni aggredisce operatori sanitari all’ospedale Manzoni

La scorsa notte, un episodio di violenza ha scosso il Pronto soccorso dell’ospedale Manzoni di Lecco. Un ragazzo di 16 anni, residente in provincia, ha aggredito una dottoressa e un’infermiera causando lesioni a entrambe. L’evento ha riacceso i riflettori sulla sicurezza degli operatori sanitari e sulla necessità di misure preventive adeguate.

L’aggressione e le condizioni delle vittime

Il giovane, noto al personale sanitario per tratti psichiatrici è entrato nel Pronto soccorso in uno stato di evidente agitazione. La dottoressa ha riportato un’ecchimosi periorbitale a seguito di una testata in pieno volto, mentre l’infermiera ha subito un’ecchimosi addominale causata da un pugno nello stomaco. Entrambe le operatrici hanno subito lesioni che richiederanno un periodo di recupero.

La risposta del personale sanitario

Nonostante l’attivazione del pulsante rosso delle emergenze, il personale sanitario ha sottolineato le difficoltà legate all’assenza di un Posto di Polizia fisso vicino al Pronto soccorso. Questa mancanza, che in passato non esisteva, è stata indicata come un fattore che aumenta i rischi in situazioni di emergenza. La presenza di un punto di controllo vicino potrebbe infatti ridurre i tempi di intervento e garantire maggiore sicurezza agli operatori.

Le criticità strutturali e le richieste del personale

L’episodio ha messo in luce le criticità strutturali del Pronto soccorso di Lecco. Il personale sanitario ha più volte richiesto l’istituzione di un Posto di Polizia fisso nelle vicinanze, una misura che potrebbe prevenire episodi simili. La mancanza di tale presidio è stata indicata come un fattore che aumenta la vulnerabilità degli operatori, soprattutto in presenza di pazienti con disturbi psichiatrici.

L’aggressione ha suscitato grande preoccupazione tra il personale sanitario, che ha ribadito la necessità di migliorare le condizioni di sicurezza all’interno del Pronto soccorso. La vicenda ha anche sollevato interrogativi sulla gestione dei pazienti con disturbi psichiatrici, un tema che richiede un approccio integrato tra sanità e forze dell’ordine.