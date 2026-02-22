Serata di meditazione musicale per l’inizio della Quaresima

Serata di meditazione musicale per il tempo di Quaresima

Una serata propone una meditazione musicale che mette in relazione la tradizione quaresimale e l’arte dell’organo. L’iniziativa collega la solennità del giorno delle Ceneri con brani scelti per favorire la raccolta interiore.

L’appuntamento è rivolto a donne e adolescenti interessate a iniziare il percorso verso la Pasqua in un clima di silenzio e contemplazione. La serata offrirà un ascolto guidato di opere del repertorio quaresimale, con l’obiettivo di coniugare valore spirituale e valore artistico.

Dettagli dell’evento

La manifestazione si svolge nella Chiesa Parrocchiale di Santa Maria Maddalena a San Lorenzo al Mare. L’appuntamento è fissato per mercoledì 18 febbraio alle ore 21.00. Si tratta di un incontro aperto alla comunità pensato come momento di preparazione interiore per il tempo forte. L’impostazione è sobria e meditativa, indicata per chi cerca raccoglimento al termine della giornata.

Finalità e destinatari

La serata è rivolta sia ai praticanti abituali sia a coloro che desiderano avvicinarsi alla contemplazione mediante la musica. L’obiettivo principale è favorire una presa di coscienza interiore e promuovere un clima di conversione personale attraverso l’ascolto guidato. Non è prevista una celebrazione liturgica formale, ma un percorso sonoro concepito per accompagnare la preghiera individuale e comunitaria.

Il programma musicale e l’interprete

Al centro dell'incontro figurano brani tipici del periodo quaresimale eseguiti all'organo. L'interpretazione è affidata al Maestro Andrea Tritto, organista ausiliario del Duomo di Milano. La scelta delle composizioni privilegia opere che esprimono introspezione e tensione spirituale, con una progressione pensata per guidare l'assemblea attraverso momenti di ascolto e meditazione.

Lo stile esecutivo

La proposta musicale privilegia un’esecuzione accurata e rispettosa del carattere liturgico del repertorio. Il Maestro Tritto utilizzerà il organo liturgico nella modulazione di registro e dinamica per creare contrasti di luce e ombra sonora. Le letture del tessuto musicale sono pensate per valorizzare il messaggio spirituale dei brani, evitando forzature drammatiche e privilegiando un’intensità espressiva misurata. L’obiettivo è favorire momenti di ascolto attento e silenzioso, in sintonia con la finalità meditativa dell’evento.

Perché partecipare

L'iniziativa è rivolta a fedeli, con particolare attenzione a donne e adolescenti, interessati a un momento di riflessione.

Atmosfera e benefici

Un ambiente raccolto e un programma musicale calibrato creano condizioni favorevoli alla riflessione interiore. Il suono avvolgente dell’organo e una selezione di brani liturgici stimolano un ascolto che non è solo uditivo ma anche spirituale. L’esperienza aiuta a interrompere il ritmo quotidiano e a promuovere una maggiore consapevolezza del cammino quaresimale. Partecipare significa inoltre condividere un momento comunitario di fede e di valore artistico, con effetti concreti sul raccoglimento personale.

L'evento offre un'occasione di ascolto attento, con brani pensati per favorire il raccoglimento e la meditazione. Il programma privilegia il repertorio quaresimale, costituito da testi e melodie orientati alla contemplazione religiosa; la Quaresima è il periodo liturgico dedicato alla preparazione spirituale alla Pasqua. L'atmosfera serale e l'ambientazione sacra facilitano la riflessione e il senso di comunità, in particolare tra donne e adolescenti interessati a un percorso spirituale accessibile. Sono previste brevi introduzioni ai brani per contestualizzare le scelte musicali e favorire la partecipazione consapevole. Eventuali prossime iniziative saranno comunicate attraverso i canali parrocchiali e costituiscono uno sviluppo atteso del calendario comunitario.