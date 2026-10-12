Mi chiamo nutrizionista specializzato nella creazione di percorsi nutrizionali personalizzati. Il mio lavoro nasce da un’analisi approfondita della storia alimentare di ciascun individuo, con l’obiettivo di tradurre dati clinici in scelte quotidiane più sane. Attraverso un’anamnesi nutrizionale dettagliata, riesco a identificare le esigenze energetiche, le intolleranze e le abitudini che influenzano il benessere, fornendo una base solida per qualsiasi intervento.

Percorsi nutrizionali su misura, dalla valutazione all’implementazione

Il primo passo consiste in una valutazione completa dell’stile di vita, dei parametri metabolici e delle preferenze gastronomiche. Successivamente, elaboro un piano alimentare flessibile, che preveda una distribuzione equilibrata dei pasti nel corso della giornata. L’attenzione è rivolta sia alla prevenzione nutrizionale sia al supporto nella gestione del peso e dei principali fattori di rischio metabolico, come dislipidemie, elevata glicemia o ipertensione.

Educazione alimentare per tutte le età e per le famiglie

Credo fermamente che la consapevolezza sia il miglior alleato della salute. Per questo motivo, propongo percorsi di Educazione alimentare rivolti a bambini, adolescenti, adulti e famiglie intere. Attraverso workshop pratici e consigli personalizzati, insegno a riconoscere gli ingredienti nutrienti, a leggere le etichette e a costruire piatti equilibrati, stimolando abitudini sane fin dalla prima infanzia.

Nutrizione sportiva: dal principiante all’atleta agonista

Gli sportivi hanno bisogni energetici peculiari che variano in base all’intensità dell’allenamento e agli obiettivi di performance. Offro un supporto nutrizionale specifico per chi pratica attività fisica a livello amatoriale o agonistico, includendo la pianificazione dei macronutrienti, la tempistica dei pasti e le strategie di recupero. L’obiettivo è ottimizzare la composizione corporea, migliorare la resistenza e accelerare il recupero post-allenamento.

Supporto per patologie metaboliche e gastrointestinali

Per chi convive con condizioni croniche – diabete, celiachia, sindrome dell’intestino irritabile, intolleranze o allergie alimentari – il mio approccio prevede una personalizzazione totale del piano alimentare. Integro linee guida dietetiche basate sull’evidenza scientifica con ascolto delle preferenze del paziente, garantendo un’alimentazione equilibrata senza compromettere il gusto o la praticità.

Benessere femminile: nutrizione per le specifiche fasi della vita

Le donne attraversano tappe fisiologiche che influenzano il metabolismo: adolescenza, gravidanza, allattamento, menopausa e condizioni come la sindrome dell’ovaio policistico (PCOS) o l’endometriosi. In questi contesti, sviluppo piani mirati che tengano conto delle variazioni ormonali, del fabbisogno di micronutrienti e delle possibili alterazioni metaboliche, favorendo un equilibrio duraturo e una migliore qualità della vita.

Il filo conduttore di tutti i miei interventi è l’equilibrio, la flessibilità e la consapevolezza. Ogni percorso è unico, pensato per adattarsi alle esigenze quotidiane e per evolversi insieme al paziente, garantendo risultati sostenibili nel tempo.