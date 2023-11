Alexa Chung modella e conduttrice tv, 40 anni, figlia di Philip Chung, un designer inglese di origini cinesi, ha svelato come si prende cura della sua bellezza naturale. Occhi azzurri e pelle perfetta, ecco il make up della Chung e il suo approccio alla bellezza.

Il make up di Alexa Chung e il suo approccio alla bellezza

Alexa Chung, modella e conduttrice tv inglese, di origine cinese da padre stilista, e madre inglese, già all’età di 14 anni è apparsa su riviste come Cover Girl, Elle Girl e Cosmo Girl. Inoltre compare nelle campagne pubblicitarie di noti marchi di abbigliamento e non solo: ha compiuto da pochi giorni 40 anni, la Chung resta un’icona di stile. “Non seguite una tendenza se non vi si addice. Mi piacerebbe indossare i jeans a vita bassa in stile Y2K, ma purtroppo non mi stavano bene allora come non mi stanno bene adesso. Me ne sono fatta una ragione”, ha detto Alexa.

It-girl, modella, designer, alla Chung non manca nulla per essere soddisfatta della sua carriera. Alexa Chung è direttrice creativa della sua etichetta omonima, il suo stile è segnato da capi e accessori che negli anni hanno dato vita a un vero e proprio trend, dallo slip dress con spalline sottilissime, ai mini dress colorati e minigonne abbinate a wax Barbour jacket che negli anni si riconferma un suo must. Ma anche converse e t-shirt minimal, polo shirt, ballerine. E del make up? Ecco il trucco abituale di Alexa Chung e la sua filosofia di bellezza.

La Chung è una vera e propria icona di stile, musa della moda. Nel 2010 Mulberry crea un modello che porta il suo nome e che diventa una delle it-bags del periodo, si moltiplicano le collaborazioni che la coinvolgono fino a che non crea nel 2017 una sua label, ispirata alla sua idea di moda e stile. Ecco i suoi consigli di bellezza che condivide su Instagram dove ha oltre 5 milioni di followers. Il trucco firmato Alexa Chung è ispirato a Jane Birkin. È un look semplice e facile da riprodurre.

Il make up look quotidiano caratteristico di Alexa Chung è un occhio alato o un labbro dal colore deciso. Un gioco sulla consistenza o sulla forma o colore. La regina del cool prepara la pelle per un make up semplice e disinvolto; per la preparazione della pelle di Alexa la sua make up artist utilizza una combinazione di prodotti per lucidare la sua pelle, la Chung non ha pori e non sembra invecchiare, quindi è facile procedere al trucco.

Spesso l’icona di stile utilizza Buly 1803 True Ionized Cleansing Water 1 per liberare la pelle da eventuali residui della giornata, poi Venn, Age-Reversing All-In-One Concentrate poiché dona alla pelle tanta idratazione. Poi per finire Augustine Bader, The Cream in cima senza lasciare un residuo oleoso. Si passa poi alla base trucco. Su di lei non si utilizza fondotinta perché ha già una bella pelle ma al suo posto un correttore mix tra opaco e cremoso, intorno al naso, al centro del mento e sotto gli occhi.

Si passa poi al terzo step per definire le estremità e la superiore delle sopracciglia. Poi si lavora sugli occhi, come color pastello opaco abbinandolo a un eyeliner liquido scuro. La Chang stende l’ombretto con un pennello leggermente più spesso, “poi utilizzo la matita per ciglia e la matita per tatuaggi di Kat Von D”, dice la supermodella. Conclude il suo make up con del mascara volumizzante e allungante insieme all’eyeliner in gel waterproof all’interno dell’occhio.

Alexa Chung e il suo make-up: segreti di bellezza

Alexa Chung, supermodella britannica e conduttrice tv, divenuta popolare alla conduzione del suo programma su MTV Uk, è una delle icone di moda degli anni Duemila, e ancora oggi è super amata dai suoi followers. La modella inglese, protagonista di numerose campagne pubblicitarie, ha rivelato il suo make up abituale che si conclude con un tocco sulle labbra. Ultimo step, infatti, un rossetto Gucci e una matita per labbra Anastasia Beverly Hills. Infine un gloss firmato Victoria Beckham.

La supermodella e icona di bellezza ha confessato di essersi pentita di aver applicato l’eye-liner cat eye per così tanto tempo. “Ho trascorso i miei 20 anni a mettermi un pesante eyeliner nero in un momento in cui avevo bisogno di poco trucco”, ha detto la Chung. Inoltre, l’it-girl ha detto che il suo approccio alla bellezza è molto naturale perché secondo Alexa non è vero che la bellezza diminuisce con l’età, anzi sente di aver raggiunto l’apice intorno ai 31 anni.

Per la sua routine di bellezza la trend setter ci impiega solo 10 minuti. Comincia con una crema idratante come il brand Augustinus Bader, poi piega le ciglia, mette il correttore e il burro labbra: a prova di inesperto, dice. Per altri segreti di make up, l’ex modella pettina le sopracciglia e aggiunge mascara e eyeliner.