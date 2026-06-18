Volontariato tra estetica e bricolage per restituire dignità agli spazi e alle persone

In diverse province italiane si sono svolte iniziative che mettono insieme cura della persona e riqualificazione degli spazi per restituire dignità e comfort a chi vive situazioni di fragilità. A Montecchio Maggiore, la partecipazione serale al Festival della Gentilezza ha messo in luce il valore dell’estetica come leva di inclusione sociale, mentre a Torino e a Roma squadre di volontari si sono concentrate su piccoli interventi domestici per migliorare l’abitabilità di case destinate a persone in emergenza abitativa o nuclei mamma-bambino.

La forza della bellezza al Festival della Gentilezza a Villa Cordellina Lombardi

La sera di venerdì 12 giugno, a Villa Cordellina Lombardi, si è svolta un’iniziativa inserita nella programmazione della Provincia che quest’anno è stata riconosciuta come Capitale Nazionale di Costruiamo Gentilezza 2026. In quell’occasione, il gruppo denominato La Forza della Bellezzaformato da nove estetiste socie di un’associazione di categoria locale, ha offerto gratuitamente servizi di trucco e parrucco a oltre 35 partecipanti. Questo intervento mensile, realizzato presso le sedi di associazioni che si occupano di persone con patologie oncologiche, è pensato non solo per l’aspetto estetico ma anche per il valore psicologico: la cura dell’aspetto diventa un strumento di empowerment per chi affronta terapie e percorsi complessi.

Attività, numeri e valore sociale

Il progetto è nato quasi quattro anni fa e si basa su un modello di volontariato professionale: le estetiste mettono a disposizione competenze tecniche e tempo per creare momenti di normalità e socialità. Al Festival, il gruppo ha anche collaborato con studenti dell’IIS “S. Ceccato” — l’istituto InSuperAbili — che hanno realizzato circa 1.000 fiori di carta, alcuni dei quali sono stati utilizzati per decorare acconciature. L’insieme degli interventi ha trasformato l’evento in uno spazio di condivisione, sottolineando come la gentilezza e l’attenzione al dettaglio possano potenziare il senso di appartenenza al territorio.

“Bricolage del Cuore”: riqualificazioni pratiche a Torino e Roma

Parallelamente alle attività di bellezza, il progetto aziendale Bricolage del Cuore ha portato azioni concrete in due città: a Torino, dove sono stati coinvolti alloggi gestiti da Progetto Tenda destinati a persone con esperienze di grave marginalità, e a Roma, dove la riqualificazione ha interessato la stanza bimbi de La Casa della Mamma, struttura storica di accoglienza per nuclei mamma-bambino. L’iniziativa, attivata anche il 16 giugno 2026 in diverse comunicazioni pubbliche, punta a rispondere a una dimensione della povertà abitativa che riguarda la qualità e la funzionalità degli spazi, non solo la loro esistenza.

Interventi tecnici e partecipazione diretta

A Torino, una squadra di oltre 15 persone composta da volontari dei negozi locali e operatori dell’associazione partner ha eseguito lavori come tinteggiatura, sistemazione di infissi, adeguamento di impianti di illuminazione e installazione di soluzioni funzionali (mensole e scaffalature). Coinvolgendo direttamente i residenti, l’azione ha migliorato l’abitabilità di almeno due unità abitative, con benefici anche per il contesto condominiale. A Roma, l’intervento ha riguardato la posa di un nuovo parquet, la tinteggiatura decorativa, la fornitura di arredi e la sostituzione di un cancelletto di sicurezza nella stanza bimbi frequentata da sei bambini, offrendo uno spazio più sicuro e stimolante per la crescita.

Entrambe le esperienze sono parte della più ampia edizione 2026 del programma nazionale, che ha ricevuto quasi 300 richieste di intervento: circa 50 progetti sono stati selezionati e finanziati in questa fase, mentre le restanti proposte saranno indirizzate verso altre iniziative aziendali di supporto al territorio. Il modello operativo applicato combina volontariato aziendalecompetenze professionali e coinvolgimento del terzo settore per generare impatti tangibili su persone e luoghi.

Nel complesso, queste iniziative illustrano come il lavoro volontario orientato alla bellezza personale e alla manutenzione domestica possa contribuire a un più ampio progetto di benessere collettivo: la bellezza come strumento di dignità e la casa come contesto di rinascita personale. L’esperienza dimostra inoltre che azioni apparentemente piccole — una piastra di capelli, una mano di vernice, una mensola montata — possono avere effetti concreti sulla qualità della vita, sull’autostima e sull’inclusione sociale delle persone coinvolte.