Il collagene, fondamentale per l’aspetto e la salute della pelle, già dai 25 anni in poi tende a diminuire e iniziano le rughe. Assumerlo e integralo è possibile grazie all’alimentazione. Ecco in che alimenti si trova più collagene.

Collagene, in che alimenti si trova?

Il collagene, di cui si sente spesso parlare soprattutto in ambito cosmetico, è una proteina che viene naturalmente prodotta dall’organismo e ha diverse funzioni: rinforza muscoli, ossa, denti, cartilagini, capelli e rende la pelle elastica e luminosa. E’ presente anche nella cornea degli occhi, nelle unghie, nei denti, e in tutti i tessuti connettivi.

Con l’avanzare dell’età il corpo non produce più collagene, o perlomeno diminuisce, e così i primi effetti sono sul viso con pelle che appare più secca e meno elastica. A soffrirne sono anche i capelli che si spezzano facilmente e tendono a cadere ma anche articolazioni e tendini subiscono la diminuzione di collagene.

Come intervenire? In questo caso arriva in nostro soccorso l’alimentazione e in particolare alcuni alimenti in cui si trova maggiormente collagene. Dai 25 anni in poi infatti la produzione della proteina diminuisce, mentre dai 40 anni diventa più scarso e cominciamo a perdere fino all’1% di collagene ogni anno.

La proteina già presente nel corpo, infatti, con il passare degli anni inizia a deteriorarsi, anche a causa dell’inquinamento, il fumo e lo stress. Ecco che una dieta ricca di zolfo, alimenti ricchi di vitamina A, C, E e zinco, partecipano alla rigenerazione della pelle aumentando la produzione effettiva di collagene.

Ricordiamo gli agrumi, le verdure, le carni e gli oli contengono proprietà che aiutano a ridurre i danni causati dall’ossidazione alla pelle, e quindi a mantenere l’elasticità e la morbidezza di cui ha bisogno. Ecco allora gli alimenti da cui prendere collagene, nella nostra top 5.

Pomodori

Il pomodoro, ingrediente base della dieta mediterranea, è ricco di licopene. Questa molecola è antiossidante, stimola la produzione di acido ialuronico ed è anche efficace per proteggere la pelle durante l’esposizione al sole.

Brodo di ossa

Le ossa, le cartilagini e i tendini sono ricchissimi di collagene del tipo I (il più benefico per pelle unghie e capelli), che viene rilasciato da una cottura prolungata. E’ ricco di aminoacidi e minerali, come zolfo, magnesio e calcio.

Pollo e tacchino

Sia il pollo che il tacchino sono un’ottima fonte di collagene. Scegliere il petto magro con pezzi più grassi come cosce, sovracosce, o da consumare interi, pelle e cartilagini comprese. Se li preparate lessi, conservate il brodo, come detto, è un concentrato di collagene e aminoacidi.

Pesce azzurro

I pesci azzurri sono importanti per l’alta concentrazione di acidi grassi omega 3: salmone, sgombro e anguilla che sono i più ricchi di collagene. La preziosa sostanza però non si trova tanto nella carne quanto nella pelle, nelle spine e nelle scaglie. Il pesce azzurro rinforza le cellule, restituendo luminosità a pelle e capelli.

Uova

Anche se non è direttamente una fonte di collagene, l’uovo, e soprattutto l’albume, è ricco di prolina e glicina, gli aminoacidi essenziali per la corretta produzione di collagene nel nostro organismo. Le uova contengono infatti molte sostanze utilissime tra cui vitamina A, proteine, sali minerali, rame, ferro e zinco, che preservano il collagene e contribuiscono alla struttura della pelle.