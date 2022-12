Le sopracciglia tatuate sono super comode, anche per chi non ama truccarsi, ma vuole in ogni caso essere sempre in ordine. Ecco, però, come fare per avere sopracciglia tatuate curate con 10 accorgimenti. Vediamoli in questo articolo.

Accorgimenti per sopracciglia tatuate: 10 consigli

Appena fatto il tatuaggio alle sopracciglia, è bene sapere come curarlo adeguatamente per far sì che si ottenga un risultato al top e duraturo nel tempo. Una volta fatto il trattamento, la comparsa di crosticine e in alcuni casi una leggera irritazione è del tutto normale. Quando si fa il tattoo semipermanente alle sopracciglia la reazione è più o meno diversa in ogni persona, ma l’iter da seguire è praticamente sempre lo stesso. Vediamo i 10 accorgimenti a cui affidarsi.

1.La zona va ben idratata con costanza e attenzione soprattutto per le due settimane successive. Le sopracciglia tatuate a volte ci mettono molto a guarire, ma è sufficiente fare attenzione ad alcuni comportamento quotidiano per trattarle bene.

2. La zona va lavata delicatamente, senza sfregare, con un detergente delicato.

3.Due volte al giorno va applicata una crema lenitiva/nutriente o una pomata consigliata dall’operatrice, di solito è quella proprio per i tattoo del corpo.

4. Nel corso delle due settimane successive al tatuaggio, evitare il bagno turco, la sauna e l’esposizione al sole.

5. Sconsigliato effettuare la doccia per le 48 ore successive al trattamento

6. Non utilizzare detergenti aggressivi, ma prediligere detergenti delicati a base di prodotti naturali

7. L’arcata non deve essere depilata completamente prima di procedere con la dermopigmentazione

8. Anche se si è tentati dalla “novità”, non toccare spesso la zona trattata se non per pulirla e idratarla.

9. In alcun modo, non rimuovere crosticine o tentare di ridurre l’arrossamento che svanirà da solo.

10. Quando la zona trattata sarà guarita del tutto, non utilizzerai mai più una matita per sopracciglia ma risulterai sempre in ordine.