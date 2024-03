Dopo aver fatto un tatuaggio è importante prendersene cura, in modo che la pelle si risani. Ma come e cosa fare? Ecco i consigli per curare un tattoo appena fatto.

Come curare un tatuaggio appena fatto

Se hai appena fatto un tatuaggio, ed è la prima volta, non sai bene come curarlo dopo averlo fatto e forse hai paura di sbagliare. Sappiamo bene che curare un tatuaggio appena fatto è importante per una guarigione ottimale della pelle e questo influisce in modo determinante sull’aspetto finale del tatuaggio guarito. In primis è importante seguire indicazioni che il tatuatore dà al termine della seduta e la crema per tatuaggi che suggerisce di usare hanno lo scopo di accelerare il processo di cicatrizzazione ed evitare che compaiano irritazioni e/o infezioni.

Durante la fase di guarigione, è importante seguire le linee guida ricevute dal proprio tatuatore di fiducia e/o consultare un medico nel caso insorgessero dei problemi, senza improvvisare con metodi fai da te o suggeriti da persone non addette ai lavori. Ecco i consigli per curare bene il tatuaggio appena fatto.

Subito dopo la seduta per effettuare il tatuaggio, la pelle può essere irritata, arrossata e gonfia. Sono sintomi normali che si attenuano gradualmente con il passare delle ore. Bisogna ricordare che il tatuaggio è una ferita per la pelle, quindi bisogna trattarlo con la massima delicatezza, evitando di toccarlo e irritarlo ulteriormente, soprattutto nelle prime ore.

Ecco come curare un tatuaggio subito dopo l’esecuzione quando è stato coperto con la pellicola trasparente ad uso alimentare. Dopo due ore dal termine della seduta, lavare accuratamente le mani, rimuovere la pellicola trasparente e lavare delicatamente il tatuaggio con acqua tiepida e detergente delicato per tatuaggi o sapone neutro antibatterico.

Non usare spugne e non lavare il tatuaggio sotto il getto diretto dell’acqua. Asciugare la parte con un panno monouso o un asciugamano pulito, che è bene sostituire ogni giorno per evitare la formazione di batteri. Applicare di nuovo la pellicola trasparente ad uso alimentare (nuova) facendo attenzione affinché la pelle sia a contatto con la parte interna del rotolo.

Ripetere le prime tre fasi circa ogni 4 ore finché non saranno trascorse 24 ore dal termine della seduta. Questo procedimento fa sì che il tatuaggio elimini la maggior parte del colore in eccesso e le secrezioni della pelle evitando che in seguito si formino delle croste troppo spesse sul tatuaggio, dovute all’asciugatura precoce della pelle. Durante le prime 24 ore, o comunque finché il tatuaggio è coperto dalla pellicola, non bisogna applicare creme.

Le settimane successive, dalla seconda in poi, in cui il tatuaggio inizia ad asciugarsi, non è più necessario coprirlo con la pellicola. Devi applicare uno strato leggero di crema per tatuaggi tre/quattro volte al giorno, fino a quando il tatuaggio non è completamente guarito. Ecco cosa fare:

Lavare le mani, togliere la pellicola protettiva e lavare la parte tatuata con sapone neutro antibatterico;

Asciugare delicatamente e applicare uno strato leggero di crema per tatuaggi fornita o consigliata dal tatuatore.

Come curare un tatuaggio appena fatto: consigli

Dopo aver fatto un tatuaggio è fondamentale seguire le linee guida in primis del tatuatore di fiducia per curare bene e in modo efficace il tattoo nelle settimane successive. Abbiamo visto i consigli più efficaci per la cura del tatuaggio e per far guarire la ferita, perché come sappiamo, il tattoo è comunque una ferita sulla pelle. Ecco cosa fare.

Nelle due-tre settimane dopo aver fatto il tatuaggio, il tessuto cutaneo si asciuga e dopo pochi giorni cominciano a formarsi delle crosticine sulla parte tatuata. Man mano che la pelle comincia a cicatrizzare, si potrebbe avvertire una sensazione di prurito. Questa fase normalmente dura da 10 giorni a tre settimane, ma dipende sempre da tipo di tatuaggio, di pelle e dalla zona del corpo su cui è stato fatto. Questo invece è ciò che non dovresti fare, per far guarire il tatuaggio.

Non toccare il tatuaggio, soprattutto con le mani sporche, per evitare l’insorgere di irritazioni o infezioni.

Non grattare la parte tatuata e non togliere le crosticine del tatuaggio.

Non mettere troppa crema per tatuaggi: se la pelle non traspira c’è il rischio di reazioni cutanee.

Non indossare indumenti sintetici o troppo stretti; preferire abbigliamento 100% cotone o lino.

Evitare l’attività sportiva durante la prima settimana, per non sollecitare eccessivamente la parte tatuata.

Non esporsi al sole né a lampade abbronzanti.

Dopo che il tatuaggio è guarito definitivamente si consiglia comunque alla lunga di applicare sempre un po’ di crema idratante dopo la doccia e soprattutto di usare una crema solare con filtro di protezione alto (SPF 50) prima di esporsi al sole. In questo modo il colore si mantiene meglio nel tempo e si evita che il tatuaggio sbiadisca o si opacizzi.