Cosa mangia Daniel Hackett? La dieta

Daniel Hackett, cestista italiano con cittadinanza statunitense, è considerato tra i migliori playmaker della sua generazione a livello europeo, ed è il giocatore italiano ad aver realizzato più punti in Eurolega. Ecco cosa mangia nella sua dieta.

Daniel Hackett, cestista italiano ma con cittadinanza statunitense, gioca nella Virtus Bologna ed è considerato uno dei migliori playmaker della sua generazione. Guardia-playmaker, Hackett cresce nelle giovanili di Pesaro. Dopo gli anni di formazione, Daniel decide di trasferirsi negli Stati Uniti per studiare alla University of Southern California e far parte della squadra dell’Ateneo.

Nelle tre positive stagioni NCAA con i Trojans dividerà il campo con future scelte NBA come O.J Mayo, Taj Gibson e Nick Young. Non scelto al draft del 2009, Hackett decide di tornare in Italia. La prima tappa del ritorno in patria è Treviso.

La svolta arriverà nella stagione successiva con il ritorno a Pesaro. Tornato nella città natale, passa poi all’Olimpia Milano. Una scelta azzeccata visto che al primo anno in maglia EA7 Hackett contribuisce alla conquista di quel tricolore. Nel 2018 Hackett firma un contratto biennale con il CSKA Mosca fino al 2022 quando poi viene acquistato dalla Virtus Pallacanestro Bologna. Qui vince la sua prima Eurocup garantendo alla sua squadra l’accesso all’Eurolega. Ma come si tiene in forma il cestista 36enne?

Nella sua carriera oltre al talento naturale l’alimentazione è un aspetto fondamentale per Hackett. Come da lui stesso ammesso, forse la parte più importante. Il campione di basket predilige una colazione abbondante con proteine, carboidrati e zuccheri. Spesso mangia uova, bresaola, toast, yogurt, cereali e marmellata. Il pranzo, invece, è abbastanza leggero, con pasta integrale e petto di pollo, oppure verdure. La cena, invece, è riservata solo a proteine e verdure: “Il cibo è la benzina per una prestazione di alto livello, insieme ad allenamento, allenamento ed ancora allenamento”, dice.

Oltre alla grande passione per il basket, che ne ha fatto il suo lavoro, il 36enne considerato uno dei migliori playmaker, dedica molto tempo alla famiglia. Sposato con Elisa, Daniel ha due figli: Victoria, nata nel 2016, e Liam, nato nel 2020. Il padre, Rudy Hackett, ha giocato prima in NBA (scelto dai New Orleans Jazz al Draft 1975 e poi passato agli Indiana Pacers) e poi in Italia dal 1979. Il basket è un talento di famiglia.

Daniel Hackett, figlio di un ex campione di basket in NBA, è considerato uno dei playmaker più promettenti e forti della sua generazione. Il cestista 36enne è l’anima imprescindibile della Virtus Bologna, sotto la guida di Banchi. Hackett ha ampliato il suo impatto sia in difesa che in attacco e la sua presenza è diventata fondamentale, contribuendo non solo con la sua abilità difensiva, ma anche con giocate decisive in attacco, segnando, distribuendo assist e rubando falli chiave. Per le sue prestazioni in Eurolega, Hackett deve seguire una dieta super sana come anticipato e allenarsi prima di scendere in campo.

“Prima dell’allenamento faccio stretching ed esercizi di riabilitazione e riscaldamento”, dice. Poi Daniel alla fine dell’allenamento di squadra, dedica 30/45 ai fondamentali individuali. In particolare palleggio-arresto-tiro, tiri liberi, tiri piazzati e altri movimenti. Infine, conclude l’allenamento con stretching e ghiaccio da applicare sui muscoli, a volte per due volte al giorno ha confessato il playmaker. Nonostante la sua età non ha nulla da invidiare ai suoi compagni di sport.