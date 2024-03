L’inverno ci ha lasciati e subito pensiamo già a come superare la prova costume. Come fare per rimettersi in forma per l’estate? Ecco di seguito 5 metodi infallibili per tornare al top in spiaggia.

Come rimettersi in forma per l’estate: 5 metodi infallibili

Con la primavera alle porte, si pensa subito ai chili accumulati durante l’inverno in cui sappiamo si mangia di più generalmente e anche cibi più calorici rispetto all’estate. Dunque già siamo proiettati alla prova costume, e a come tornare in forma perché si sa che durante la bella stagione si tende a voler rimettersi in forma, ma non bisogna pensare a metodi estremi, diete drastiche ed esercizi estenuanti. Basta poco per star bene fisicamente e con se stessi, ecco 5 metodi infallibili per riuscirci.

Mangiare sano e bilanciato

Per affrontare l’estate è importante seguire un regime alimentare che aiuti l’organismo a contrastare nel modo giusto le alte temperature. Il primo metodo per tornare in forma per l’estate è consumare più porzioni di frutta e verdura durante il giorno. Inoltre agli alcolici preferite una centrifuga, un tè o un caffè freddo, una spremuta di arancia, oltre l’acqua.

Infine cercate di mangiare pochi carboidrati selezionando quelli che fanno bene e forniscono la giusta energia per l’attività fisica senza influenzare negativamente la forma fisica. Ovviamente prestate attenzione ai condimenti sia per le verdure che per i carboidrati. Non esagerate con salse, olio, burro e altri alimenti che contengono grassi e calorie.

Attività sportiva all’aperto

Per ritrovare la forma fisica per l’estate non serve necessariamente un allenamento intensivo in palestra ma basta svolgere attività ed esercizi aerobici in modo costante, che aiutino a bruciare grassi e ad accelerare il metabolismo. Particolarmente consigliata è una bella corsa o camminata veloce all’aria aperta a contatto con la natura.

Da fare anche a casa invece esercizi di tonificazione come i classici addominali o gli squat. Va bene anche un bel giro in bicicletta da soli o in compagnia.

Restare idratati

Sappiamo bene quanto abbiamo bisogno di una corretta idratazione per contrastare eventuali disturbi di salute. In primis è fondamentale bere tanta acqua ma in alternativa si può provare qualche tisana o altre bevande senza zucchero. Sì anche al tè e al caffè freddo o anche succo di frutta e a una centrifuga al naturale.

Pensare positivo

Per ritrovare la forma fisica ideale per l’estate è improntate prefissare un obiettivo realistico e davvero raggiungibile. Inutile voler perdere peso in modo veloce e anche sbagliato, talvolta controproducente per la salute. Non siate troppo severi con voi stessi ma concedetevi qualche sfizio estivo come una granita fresca, un gelato o un frozen yogurt. Non sarà il singolo cibo anche un po’ più calorico a farvi perdere la forma fisica.

Non esagerare

Pensa anche al riposo, non affannarti, altrimenti rischi appunto come dicevamo di essere controproducente. Quindi, allenati 2 o 3 volte a settimana, riposa bene la notte e una volta a settimana concediti un pasto goloso che ti piace e che ti ricarica anche mentalmente a seguire poi una dieta bilanciata e sana, per il resto del tempo.