Ellie Goulding, con oltre 115 milioni di copie in tutto il mondo, è una delle voci inglesi più promettenti della musica attuale. Voce soave ma forte, penna originale, Ellie ha rivelato come si tiene in forma. Ecco la sua dieta.

La dieta di Ellie Goulding: cosa mangia la cantante per tenersi in forma?

Ellie Goulding, alias la voce di Love Me like You Do, colonna sonora del film Cinquanta sfumature di grigio, è stata paragonata alla star mondiale Dolly Parton per la sua voce unica e originale. Nella sua carriera l’artista ha collezionato due BRIT Awards, un Billboard Music Awards, un NRJ Music Award ed è stata insignita dell’Impact Award dalla rivista Time nel 2022.

Come si tiene in forma la popstar inglese? Lei stessa nel suo libro: Fitter, Calmer, Stronger ha rivelato di aver lottato con l’eccessivo esercizio fisico in passato, diventato per un po’ un’ossessione. Ora fa allenamenti in base a come si sente quel giorno. “Se mi sentissi stressato, scambierei una corsa con una tranquilla sessione di yoga”, ha detto Ellie.

Quando invece se la sente, fa una leggera corsetta al parco, concentrandosi sulla respirazione e mantenendo il ritmo lento. Solo quando si sente ben riposata, ha mangiato correttamente e sente di avere tutte le energie necessarie, spinge al massimo con una corsa veloce o una sessione HIIT.

E della dieta? Cosa mangia l’artista da record? Ellie Goulding segue una dieta prevalentemente vegana. “È impegnativo, ma non impossibile”, ha detto. La sua alimentazione consiste nel mangiare oppure bere tante verdure a discapito delle proteine.

Lei stessa, Ellie si prepara ogni giorno succhi verdi che beve al mattino o durante la giornata e nel quale mixa banane, avocado, spinaci, broccoli, qualunque cosa ci sia nel suo frigorifero. Inoltre, la cantante ama le patate dolci e fritte oppure l’insalata, sono i suoi cibi preferiti.

E ancora, per tenersi in forma la Goulding mangia anche molta quinoa con le noci.

Ellie Goulding, voce originale e molto apprezzata dalla critica musicale made in Usa, fino al nostro Paese, 36enne di successo e con un fisico invidiabile, ha detto di essere vegan per scelta. Oltre alla dieta mirata, la cantante di numerosi singoli di successo ha detto di essere costante nell’allenamento. Un modo per sfogare e alleviare le tensioni della giornata e della sua vita.

La cantautrice britannica dice che adora l’allenamento HIIT a intervalli perché è cosi forte che si sente poi svuotata e libera. Per lei, è l’allenamento migliore. Non solo corpo, ma anche anima. Ellie Goulding dedica molta cura alla salute mentale e condivide con i suoi fan l’importanza di ascoltare la propria anima.

Nel suo libro scrive che crede nella terapia. “Cerca aiuto se ne hai bisogno. Non c’è vergogna nel consultare un terapista se ritieni che i tuoi problemi stiano crescendo”, ha detto la Ellie. Per lei, infatti, il terapista è imparziale e slegato da tutto il resto della tua vita per questo è di aiuto.