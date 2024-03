Uno dei desiderati delle donne, specialmente, è avere la pancia piatta e definita. Il risultato non è dovuto solo all’allenamento ma soprattutto alla dieta. Ecco svelata la dieta sgonfia pancia in 3 giorni e il menù.

Dieta sgonfia pancia 3 giorni: il menù per rimettersi in forma velocemente

Per riuscire a eliminare la pancia gonfia e tornare in forma velocemente uno dei pochi metodi, più efficaci, è seguire una dieta di 3 giorni che apporta poche calorie così da permettervi di perdere peso facilmente, e di sgonfiare la pancia in poco tempo. Ci sono poche ma “rigide” regole da seguire nella dieta dei 3 giorni sgonfia pancia.

I piatti vanno conditi solo con un cucchiaio di olio extravergine d’oliva messo a crudo, oppure succo di limone, aceto di mele. Da evitare il sale, che procura ritenzione, al suo posto usare le spezie; un solo cucchiaino di zucchero al giorno e bere almeno un litro e mezzo di acqua durante la giornata.

Per avere la pancia piatta e ritrovare la giusta forma è indispensabile mangiare sano e scegliere i cibi giusti. Oltre ad allenarsi e fare degli esercizi per l’addome, tutto parte dalla dieta se l’obiettivo è avere la pancia sgonfia. Questa dieta è ricca di fibre che aiutano a sgonfiare e a ritrovare benessere e regolarità intestinale. Sono molto comuni infatti, disturbi quali gonfiori, accumulo di gas, intestino pigro, e le cause principali, oltre allo stress e vita disordinata, sono dovute all’alimentazione scorretta.

La dieta sgonfia pancia 3 giorni prevede di bere almeno due litri di acqua al giorno ed eliminare cibi che fermentano: sono queste le prime indicazioni da seguire per avere la pancia piatta e sconfiggere gonfiore e pesantezza. Eliminate il pane (carboidrati farina 00) e non mangiate la frutta a fine pasto, in quanto gonfia eccessivamente, aumentando l’acidità di stomaco e la fermentazione intestinale.

La colazione deve essere ricca di proteine e vitamine, che servono per dare carica per iniziare al meglio la giornata e riempire lo stomaco (evitando così la tentazione di uno spuntino a metà mattina). Tra gli alimenti consigliati quindi latte vegetale, yogurt bianco, fette biscottate integrali e tanta frutta.

Per pranzo e cena è invece suggerito di evitare carboidrati complessi. No quindi a pasta, ma sì a cereali integrali e a legumi, come carni magre e pesce bianco.

Importantissimo poi è accompagnare i piatti con abbondante verdura. Un’altra regola fondamentale per depurare l’organismo è quella di bere almeno 2 litri di acqua al giorno e fare 30 minuti di esercizio fisico quotidiano.

Dieta sgonfia pancia in 3 giorni: menù per tornare in forma

Dopo aver visto le regole essenziali della dieta sgonfia pancia in 3 giorni, scopriamo il menù esemplificativo da seguire per avere la pancia piatta ed essere di nuovo in forma velocemente. L’importante è che siano tre giorni, quali li decidi tu.

Giorno 1

Colazione: 1 tazzina di caffè amaro o zuccherato con 1 cucchiaino di zucchero, 100 ml di latte parzialmente scremato e 1 fetta biscottata normale o integrale;

Spuntino: 1 kiwi;

Pranzo: 1 uovo sodo, 80 grammi di insalata mista e 1 scatoletta di tonno al naturale;

Merenda: 20 grammi di cioccolato fondente almeno al 70%;

Cena: verdure grigliate a piacere e 150 grammi di pollo senza pelle;

Giorno 2

Colazione: 1 tazza di tisana amara o zuccherata con 1 cucchiaino di zucchero e 2 fette biscottate normali o integrali;

Spuntino: 1 yogurt magro;

Pranzo: spinaci bolliti e conditi con limone, 100 grammi di stracchino;

Merenda: 1 arancia;

Cena: broccoli cotti al vapore e 200 grammi di merluzzo;

Giorno 3

Colazione: 1 tazzina di caffè amaro o zuccherato con 1 cucchiaino di zucchero, 100 ml di latte parzialmente scremato e 1 fetta biscottata normale o integrale;

Spuntino: 1 kiwi;

Pranzo: 1 piatto di piselli bolliti e 50 grammi di ricotta;

Merenda: 1 arancia;

Cena: verdure grigliate e 100 grammi di bresaola.