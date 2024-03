Conoscete i tiger nuts? Si tratta letteralmente delle noci tigre, note anche come chufa, noce gialla o mandorle di terra, ma non sono in realtà noci, bensì tuberi commestibili. Ecco i benefici e proprietà.

Cosa sono i Tiger nuts? Benefici e proprietà

Tutto sul mondo dei Tiger nuts: sono considerati un superfood, noci tigre, chiamate anche chufa, noce gialla o mandorle di terra. In realtà si tratta di un tubero commestibile di dimensione di un piccolo fagiolo, dall’aspetto rugoso con una consistenza gommosa e un sapore dolciastro a metà tra la nocciola e il cocco. Le noci tigre sono state una delle prime piante coltivate in Egitto e tradizionalmente utilizzate sia come cibo, che a scopo medicale. Sono ricchi di una varietà di sostanze nutritive e vantano numerosi benefici per la salute.

Ancora poco noti i Tiger nuts sono pieni di benefici e proprietà per tanti aspetti dell’organismo. Ne esistono tre varietà principali di noci tigre: la nera, la marrone e la gialla. Ma quali sono questi benefici? Partiamo dai valori nutrizionali dei tiger nuts. Sono un’importante fonte di carboidrati, circa 30 g di carboidrati ogni 100 g di alimento, ma sono anche una buona fonte di fibra.

Le noci tigre hanno anche un elevato contenuto di grassi buoni e ciò le rende nutrizionalmente una via di mezzo tra le patate (tuberi) e la frutta secca oleosa. Sono fonte di antiossidanti, il cui contenuto aumenta con la maturazione della noce, che prevengono l’invecchiamento cellulare e riducono il rischio di sviluppare patologie cardiache.

I Tiger nuts contengono anche alcuni elementi, definiti antinutrienti, che possono ridurre l’assorbimento a livello intestinale di tutti i micronutrienti benefici contenuti nella noce stessa. Tra gli antinutrienti troviamo fitati, ossalati, saponine e tannini. La germinazione o la tostatura dei tuberi prima di consumarli riduce i loro livelli di antinutrienti, rendendo più facile per l’organismo assorbire e utilizzare i molti nutrienti che contengono.

Passiamo alle numerose proprietà delle noci tigre. Le Tiger nuts o chufa possono favorire una corretta digestione, grazie al loro apporto di fibre insolubili che transitano nell’intestino senza essere digerite, aggiungono volume alle feci e aiutano il cibo a muoversi facilmente nell’intestino contro la stitichezza.

Le Tiger nuts possono aiutare a tenere sotto controllo i livelli di zucchero nel sangue. Sono anche ricche di arginina, aminoacido in grado di incrementare la produzione di insulina e la sensibilità, entrambe importanti per il controllo della glicemia.

I cosiddetti Tiger Nuts, o anche ben note come chufa, mandorle di terra, provengono fin dai tempi antichi in Egitto e a differenza del loro nome di noce, sono dei tuberi. Ricchissimi di benefici e di proprietà benefiche per l’organismo i tiger nuts, abbiamo visto quanto sono fondamentali nella dieta, anche se di difficile reperibilità. Come mangiarli?

Le noci di tigre macinate sono un ottimo sostituto senza glutine della farina. Possono essere utilizzati anche come legante nella preparazione di hamburger vegetariani. In Spagna vengono utilizzate per produrre una popolare bevanda vegetale nota come horchata de chufa. Possono essere consumate crudi o arrostite, o lessate, come uno spuntino gustoso, oppure come condimento per una varietà di piatti, come cereali per la colazione, frullati, insalate e yogurt. Possono anche essere macinati e utilizzati nell’impasto del pane o in altri prodotti da forno.

Tra le altre proprietà le noci tigre sono buone per la salute del cuore. Ciò è in parte dovuto all’elevata quantità di grassi monoinsaturi che contengono, che conferiscono loro un profilo lipidico simile a quello dell’olio d’oliva. Sono anche associati a un minor rischio di infarto, ictus e insorgenza di malattie cardiache.

Popolari nella cucina spagnola e messicana, i Tiger nuts sono ideali per fare uno spuntino o cucinate insieme ad altri ingredienti in varie preparazioni, nei frullati e nei fiocchi d’avena. I tiger nuts sono definiti il “superfood” del futuro, per il consumo giornaliero crudo di 25 grammi, ecco cosa contengono: 2 grammi di proteine, 7 grammi di grassi, 19 grammi di carboidrati e 10 grammi di fibre alimentari, inoltre sono una buona fonte di ferro e zinco.