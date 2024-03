Karim Benzema calciatore francese, di origini algerine, Pallone d’Oro nel 2022 ha fatto molto parlare di sé nell’ultimo periodo per essersi cancellato dai social ed essere ‘fuggito’ dall’Arabia Saudita. Ecco la sua dieta di 5 pasti al giorno.

Karim Benzema: la dieta di 5 pasti al giorno

Karim Benzema calciatore francese, di origini algerine, Pallone d’Oro nel 2022, è l’attuale attaccante dell’Al Ittihad in Arabia Saudita. Nel massimo campionato transalpino, la Ligue 1, gioca nel Lione, vincendo 4 scudetti consecutivi e, nel 2008, la classifica cannonieri con 20 gol. Dal 2009 è stato un attaccante del Real Madrid, contribuendo alla conquista di quattro scudetti, di due Coppe di Spagna, di cinque Champions League e di quattro Supercoppe UEFA (2014, 2016, 2017 e 2022). Dall’estate 2023 diventa un tesserato dell’Al-Ittihād, in Arabia Saudita.

In Nazionale dal 2006 al giugno 2022, scende in campo 97 volte, segnando 37 reti. Partecipa alla vittoria dei transalpini alla UEFA Nations League 2021. Conquista il Pallone d’oro 2022. Il calciatore francese è un esempio di talento e dedizione che lo hanno portato ai massimi livelli e risultati sperati. A 36 anni Benzema non ha nulla da invidiare ai suoi avversari, anzi si tiene sempre più in forma per tenersi energico tutto il tempo in campo. L’ex attaccante del Real Madrid cura molto la sua alimentazione che come sappiamo per gli atleti è alla base del loro successo nello sport.

Benzema segue una rigida dieta, simile a quella degli astronauti NASA. Per rimanere al top la star del calcio consuma cinque pasti al giorno che prevedono carboidrati, proteine, grassi. Esclusi dal suo regime gli zuccheri raffinati, specie lontano dalle partite, e l’alcol. Tra gli alimenti proteici prevalgono pesce, verdure al vapore, micro-alghe ricche di minerali e vitamine. Come olio, predilige quello di cocco pieno di acidi grassi. Nessuna dieta fai da te: Karim ha assunto un nutrizionista privato specializzato in alimentazione microbiologica.

Karim Benzema e la dieta della NASA

Karim Benzema, calciatore francese, ex punta di diamante del Real Madrid e vincitore del Pallone d’Oro nel 2022, a 36 anni splende in campo più che mai. Nel pieno della sua ascesa in Arabia Saudita dove gioca nel Al Ittihad, sono in pochi i calciatori che alla sua età che tengono ancora alte le prestazioni in campo. Al pari di Cristiano Ronaldo. Per questo Karim, fin dai tempi d’esordio, segue un’attenta alimentazione e cura molto il suo aspetto fisico e interiore.

Da qualche tempo l’alimentazione di Benzema consiste in una dieta d’ispirazione della NASA, in cui si prevedono cinque pasti al giorno, ricchi di carboidrati e proteine, evitando zuccheri, dolci e alcol. Tra gli alimenti maggiormente consumati ci sono pesce e verdure bollite. È utilizzato anche l’olio di cocco, ricco di acidi grassi. Karim “The Dream”, come è stato ribattezzato dai suoi tifosi, oltre al regime alimentare e tanta palestra recupera in modo originale con la “coppettazione”, un metodo specifico fatto con coppette in silicone o vetro che migliorano la postura e aiutano a sciogliere i blocchi articolari.

Non solo dieta. Se per prepararsi in campo segue le istruzioni del suo coach, nella palestra di casa Benzema fa un lavoro specifico che mai aveva fatto prima. Ha lavorato molto sui muscoli per ridurre la massa grassa ed essere più rapido ma, al tempo stesso, anche più stabile. E ha considerato l’allenamento a casa non più come un accessorio, ma come una parte importante dell’allenamento vero e proprio.