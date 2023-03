Il testosterone è l’ormone maschile per antonomasia, e definisce un po’ le caratteristiche del maschio in termini di carattere, di forza, di muscolatura, timbro della voce e tutto quello che ha a che fare con la sfera sessuale. Capita, però, che ci sia una diminuzione di testosterone. Scopriamo come aumentarlo seguendo alcuni consigli utili.

Come aumentare il testosterone: consigli utili

Con il passare degli anni, nel maschio c’è un progressivo calo della produzione di testosterone. A questo calo si accompagnano dei problemi che determinano un deterioramento dei livelli ottimali di salute. Livelli ottimali che non corrispondono a un’assenza di malattia.

Il testosterone è fondamentale per la salute dei muscoli, delle ossa, e in generale per mantenere attivo il metabolismo. Ma anche per il benessere psicologico. Ecco come fare per aumentare il livello di testosterone nell’uomo, sapendo però che nei maschi si misura un decremento annuo dell’1-2%.

Sana alimentazione.

Una dieta sana ed equilibrata, che contemperi la presenza nel giusto di grassi e proteine, bilanciati da carboidrati provenienti da cereali integrali e verdure, farà sempre bene. Non deve essere eccessiva, ma nemmeno “restrittiva”, in modo da darti le calorie di cui hai bisogno. Mangiare troppo e seguire regimi alimentari drastici, eccessivi, improvvisati influisce sui livelli di testosterone. Grassi sani come l’olio extra vergine d’oliva e gli acidi grassi Omega-3 fanno sempre bene.

Allenamento con pesi.

Per chi soffre di livelli di testosterone basso l’esercizio fisico aiuta, in particolare l’allenamento con i pesi. Non sono necessari molti attrezzi e puoi anche sfruttare il peso del tuo corpo con gli addominali, le flessioni e soprattutto lo squat.

Riposare bene.

Il segreto per stare in forma e mantenere alti i livelli di testosterone è sicuramente dormire bene. Il campione del basket LeBron James ha dichiarato che ogni volta che può, cerca di dormire almeno 12 ore al giorno e che il sonno è una parte rilevante del suo “allenamento”. Cerca di dormire almeno otto ore a notte.

Integratori alimentari.

Essenziali sono gli integratori per produrre testosterone. La vitamina D, se prodotta nelle giuste dosi giornaliere, attraverso l’irradiamento solare o assunta con l’integrazione alimentare, può aiutare a innalzare i livelli di testosterone. Zinco e magnesio possono aiutare nel recupero del testosterone.

Stile di vita equilibrato.

L’equilibrio ormonale viene migliorato anche dal non avere vizi come il fumo e l’alcol, che oltre ad essere deleteri per la salute in senso generale, impattano sui livelli di testosterone e sulla fertilità.