Enea Bastianini, famoso pilota di Moto GP, classe 1997, è stato campione del mondo della Moto2 nel 2020. Come mantiene alte le sue prestazioni in pista? Ecco svelato la sua dieta.

La dieta di Enea Bastianini

Enea Bastianini, punta di diamante della Moto Gp, classe 1997 di Rimini, ha iniziato a correre in minimoto per poi nel 2011 vincere il titolo europeo della MiniGP70 con il team Rmu Moto. Gareggia nel trofeo dedicato alle Honda NSF250R, ottenendo il titolo nazionale nel 2012. Sempre nel 2012, Bastianini ha disputato due gare nel CIV Moto3 conquistando un terzo e un quarto posto. Nella stagione 2014 va in Moto3, con compagno di squadra il cattolichino Niccolò Antonelli. In Catalogna, giunto solamente alla settima presenza iridata, ottiene il secondo posto, realizzando così il primo posizionamento a podio della sua carriera nel motomondiale.

Entra a far parte del Gruppo Sportivo Fiamme Oro della Polizia di Stato, e nel settembre 2020, ancor prima della fine della stagione, ufficializza il suo prossimo passaggio in MotoGP dal campionato seguente, sotto le insegne Ducati. Nel 2022 Bastanini passa al team Gresini Racing, sempre in sella a una Ducati Desmosedici, mentre dal 2023 entra nel team ufficiale Ducati affiancando Francesco Bagnaia. Ecco lo stile di vita seguito da Bastianini e quale dieta segue, ex ginnasta e tuffatore prima di essere un campione di MotoGp.

“Sia la ginnastica artistica sia i tuffi hanno influito positivamente sulla mia carriera da pilota. Penso che comunque ogni sport ti insegni qualcosa, se praticato con lo spirito giusto”, racconta Enea. La ginnastica artistica gli ha lasciato tanta elasticità, non solo fisica ma anche mentale mentre i tuffi gli hanno insegnato la disciplina.

Della dieta invece il pilota rivela che deve seguire per forza un’alimentazione bilanciata per il lavoro che fa, per correre in pista, e per non sentirsi appesantito ma non la definisce dieta. Ormai per Bastianini è un’abitudine mangiare sano e pulito la maggior parte del tempo, da sempre, “non ci faccio nemmeno più caso”. L’unico “sgarro” del pilota è mangiare la pizza la domenica: a questo non rinuncia mai.

Enea Bastianini e la dieta: cosa mangia il pilota MotoGp?

Enea Bastianini, giovane promessa della MotoGp in Ducati, deve il suo debutto nella classe regina nel 2021 con il team Esponsorama Racing, concludendo la sua prima stagione in MotoGP all’11° posto. Il 2022 rappresenta un ritorno alle origini con il passaggio al team Gresini, ovvero il team di colui che lo aveva scoperto e purtroppo scomparso a causa del Covid-19. Team con la quale Enea riesce a vincere la prima gara della stagione in Qatar, sorprendendo tutti.

Bastianini è molto attivo sui social dove condivide spesso allenamenti, piccole avvenute di vita privata, e anche qualche volta cosa mangia per tenersi in forma. La sua è una dieta bilanciata e sana per il 90% mentre un 10% si sente più libero di mangiare ciò che preferisce, magari la domenica. Il campione di MotoGP mette l’allenamento al primo posto, ma con i giusti tempi: è da sempre un appassionato di sport, dai tuffi alla ginnastica artistica ma poi ha puntato tutto sul motociclismo.

“Non riuscirei a immaginare la mia vita senza sport. Anche in questi mesi in cui sono dovuto stare fermo per un infortunio, mi sono reso conto di quanto sia importante”. Infine è un grande appassionato di basket, e il suo mito è Michael Jordan.