Eugenie Bouchard tennista e modella canadese, 29 anni, sembra decisa a cambiare rotta. A sorpresa, “Genie” com’è soprannominata, ha scelto il pickleball al tennis. Ecco la sua dieta.

La dieta di Genie Bouchard

Eugenie Bouchard, tennista 29enne di Montreal, soprannominata “Genie”, dopo aver provato negli ultimi anni a rincorrere un sogno troppo distante, sembra aver deciso di cambiare rotta. A sorpresa “Genie” ha scelto il fascino emergente del pickleball. L’atleta che ha esordito nel PPA Tour non dirà addio al tennis ma proverà, per quanto complicato, a coniugare le due discipline.

Semifinalista dell’Open d’Australia e del Roland Garros, sui social media Genie vanta un seguito invidiabile: solo su Instagram è seguita da 2,4 milioni di follower. Considerata una delle sportive più affascinanti del mondo, ha posato due volte sulla copertina di “Sports Illustrated” e ha un contratto con l’agenzia di modelle IMG, che ha nella sua scuderia top del calibro di Kate Moss e Bella Hadid.

Attualmente numero 218 del ranking Wta, Genie sembra non aver mai del tutto superato l’ultimo brutto infortunio del 2021 (uno strappo al sottoscapolare della spalla destra patito durante il torneo di Monterrey) e che l’aveva fatta scivolare al numero 963. Nel 2023 l’abbiamo vista in campo per un totale di 22 incontri, di cui 10 vinti, dopo il rientro alle competizioni avvenuto ad agosto 2022 al WTA 125 di Vancouver prima del quale non disputava una partita ufficiale dal 17 marzo del 2021 ma negli ultimi anni più che come tennista l’abbiamo vista come star dei social. Ma come si tiene in forma il personaggio mediatico?

“Genie” si diverte a fare una vita da tennista in giro per il mondo, pur essendo ormai soprattutto un’influencer, soprattutto grazie al suo viso fotogenico e un fisico da atleta. Infatti, la sua dieta è sempre come quella di un’atleta professionista anche se in campo non sta collezionando successi. La Bouchard nella sua dieta mangia tanti carboidrati e comincia la mattinata con una colazione proteica molto ricca in cui non mancano mai le uova e il succo d’arancia e a volte aggiunge anche avena e bacon.

Il pranzo di Genie è a base di carboidrati complessi, ma anche grassi insaturi e proteine. Nella sua dieta ci sono riso, pasta, avena e ovviamente frutta, soprattutto banane, come molti sportivi. La tennista canadese arriva a mangiarne fino a quattro o cinque al giorno. Inoltre Genie usa la frutta per gli spuntini, ma non solo, infatti ha confessato che nella sua borsa non mancano mai le barrette energetiche per risollevarsi e avere la sensazione di mangiare qualcosa di dolce, ma senza ingrassare.

Genie Bouchard e la dieta: cosa mangia la tennista e star dei social?

Genie Bouchard, all’anagrafe Eugenie, tennista e modella canadese di 29 anni, sfoggia sui social, in particolare su Instagram, un fisico mozzafiato che l’ha aiutata a sfondare anche come modella. Genie tennista semifinalista dell’Open d’Australia e del Roland Garros fa tanti sacrifici e duri allenamenti oltre che seguire una dieta da atleta per mantenere il suo corpo muscoloso. Nella sua dieta Genie mangia fino a cinque banane al giorno e ogni mattina assume uova a colazione. La routine quotidiana di Eugenie inizia molto presto. La sveglia è alle 8 del mattino e per ricaricare le energie la aspetta una colazione ricca di nutrienti.

La canadese fa ripetutamente spuntini con barrette proteiche. Tuttavia a volte lei, anche per consolarsi, mangia cibi come hamburger e patatine. “A volte hai bisogno di cose come queste”, ha detto Genie. Ma la tennista non rinuncia a dei cibi più gustosi come muffin con gocce di cioccolato o la pizza! Eugenie è letteralmente innamorata della cucina italiana.

La Bouchard fa vedere spesso i suoi allenamenti sui social, sia quelli in campo, sia, soprattutto, gli allenamenti in palestra. La sua routine giornaliera prevede circa quattro ore di tennis e poi tanta palestra, dove alterna esercizi cardio a quelli per la forza e la resistenza. Per quanto riguarda l’allenamento cardio, non vuole mai annoiarsi, perciò invece di correre sul tapis roulant preferisce fare dei circuiti che cambiano di volta in volta. Per la forza spinge grossi carichi impegnando sia le braccia sia le gambe e ovviamente usa molti pesi, sia per lo squat per rafforzare le gambe, sia per alla panca per la braccia.

Tra le sue passioni lo sport resta una delle sue più grandi anche fuori dal campo da tennis, infatti le piace praticare golf e surf e andare a cavallo e ama seguire eventi sportivi dal vivo. Per lei però è importantissimo anche il riposo, infatti Genie dice spesso che anche il sonno fa parte del suo lavoro, per questo deve dormire “sempre almeno otto ore”, per poter essere riposata e affrontare gli allenamenti e i tornei.