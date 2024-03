German Denis, ex calciatore argentino, oggi 42enne, ex ruolo di attaccante, soprannominato El Tanque, segue una dieta e che gli permette di mantenere la sua forma. Ecco la dieta di Denis.

La dieta di German Denis

German Denis ex calciatore argentino è conosciuto da tutto il mondo del calcio come El Tanque (il carro armato). Ragazzo di Buenos Aires, capace di segnare 56 gol in 153 partite di Serie A con la maglia dell’Atalanta che ancora certo non vantava grandi risultati come negli ultimi anni. L’ex calciatore ha esordito nelle giovanili in una piccola squadra di provincia di cui è grande tifoso, il Talleres. Poco dopo arriva nella Serie B argentina, nel Quilmes, e infine approda nella prima divisione con il passaggio al Los Andes, squadra di Lomas de Zamora.

Viene notato da alcuni scout internazionali del Cesena, e da quel momento la sua storia si intreccerà per sempre con quella del nostro Paese. Nel 2002 si trasferisce al Cesena, poi nel Napoli e poi nell’Udinese tra gli altri ruoli in squadra italiana. Nel 2023 German Denis annuncia ufficialmente il ritiro dal calcio giocato, anche se nello stesso anno l’attaccante torna sui suoi passi, annunciando un accordo temporaneo con La Fiorita, per disputare la doppia sfida contro i moldavi dello Zimbru Chișinău, valevole per le qualificazioni di Conference League. Ma come si tiene in forma oggi?

La dieta di German Denis, 42enne argentino, da oltre 10 anni ormai segue la cosiddetta dieta a zona: un regime alimentare che prevede l’assunzione bilanciata di carboidrati, proteine e grassi con un rapporto 40-30-30, con un importante apporto di omega-3 e polifenoli. El Tanque consuma quindi grandi quantità di verdura e frutta, diminuendo invece l’assunzione di carne. Gli è toccato rinunciare anche all’asado: “Ormai solo una volta al mese, giuro” disse tempo fa.

German Denis e la dieta: cosa mangia l’ex calciatore?

German Denis, ex calciatore argentino di 42 anni, grande idolo dei tifosi nero-azzurri, ha annunciato meno di un anno fa il suo ritiro dal calcio giocato. Denis ha rivelato da sempre di mantenersi in forma seguendo uno stile di vita sano nonostante sia una buona forchetta e a volte esagerava a tavola. “Poi ho visto Bellini e Manfredini: seguivano un’alimentazione particolare e ho fatto come loro”, disse tempo fa l’idolo dell’Atalanta.

Dalla grigliata dell’asado: questi i suoi piatti preferiti che negli anni da calciatore ha accantonato a favore di un’alimentazione sana, “solo una volta al mese”, disse dell’asado. Nella sua dieta invece era ammessa la carne ma alternando quella bianca a quella rossa.

Poi per un periodo l’ex calciatore ha eliminato la pasta prendendo zuccheri e carboidrati dalla frutta. Nella sua dieta ancora oggi c’è tanta frutta e verdura. Con poche strategie alimentari Denis si tiene in forma anche dopo aver detto addio al calcio, almeno da giocatore.