Iga Swiatek, tennista polacca numero uno al mondo nel ranking WTA singolare, 22 anni, è all’apice della sua carriera da record. Ma come si tiene così in forma? Ecco la dieta della tennista.

La dieta di Iga Swiatek

Iga Swiatek a 22 anni è già la star internazionale del tennis. La tennista polacca, regina nel suo campo, nonostante la giovanissima età è già riuscita a scrivere la storia di questo sport. La 22enne nell’edizione 2024 dell’Australian Open si è fermata al terzo turno, ma è solo una piccola défaillance nel suo percorso di successo. Swiatek attualmente occupa il primo posto del WTA, ed è riuscita ad aggiudicarsi 14 titoli ufficiali.

Numeri che, a 22 anni, fanno potenzialmente di lei la tennista migliore di sempre. Il 2022 rimane l’anno più prestigioso della sua carriera, anche se fu il 2020 ad aprirle le porte dei grandi di questo sport. In quell’anno riuscì infatti ad aggiudicarsi a sorpresa il suo primo Roland Garros, battendo nel percorso diverse tenniste decisamente più quotate di lei. In tutto ha vinto 13 titoli Wta, con due Roland Garros e uno Us Open.

Sui social la Swiatek è molto attiva, ma posta soprattutto immagini dei suoi allenamenti e dei tornei che la vedono spesso protagonista, ma come si tiene in forma la regina del tennis? Con la striscia più lunga del XXI secolo di vittorie consecutive nel tennis femminile (37 successi), Iga è già entrata da tempo nella leggenda. L’atleta ha la passione per la cucina, e anche per i dolci, infatti, appena può si concede un po’ di tiramisù, mentre la sua colazione solita è a base di porridge che, ha detto, è uno dei pochi piatti che sa preparare da sola.

Anche in un’occasione speciale come la vittoria agli Us Open 2022, Iga sollevò la coppa, durante la conferenza stampa e mangiò un po’ di tiramisù. “Avevo bisogno di mangiare”, disse ridendo la tennista polacca. Per il resto del tempo la campionessa ha molta cura della sua alimentazione sempre sana e bilanciata, ad esempio le piacciono i broccoli e la lattuga, i semi, il cetriolo e la ricotta per il pranzo.

Per lo spuntino di metà pomeriggio preferisce un frullato tropicale. Questo è il suo preferito e non dimentica mai di dire quanto si senta bene dopo averlo bevuto. A cena invece o ogni volta che ha bisogno di aumentare l’apporto proteico nella sua dieta Swiatek mangia il pollo con riso integrale, questa è sempre la sua prima scelta. La maggior parte delle volte mangia pollo e riso prima di un match perché deve mantenersi leggera per poter giocare al meglio.

La concentrazione è uno dei segreti della forza di Iga perché lei allena anche quella e lo fa pure nel tempo libero. Come? Grazie ai puzzle e ai Lego, che sono i suoi passatempo preferiti e che fanno in modo che il suo cervello resti sempre attento e sia capace di trovare rapide soluzioni e uscire fuori dagli schemi.

La concentrazione è uno dei segreti della forza di Iga perché lei allena anche quella e lo fa pure nel tempo libero. Come? Grazie ai puzzle e ai Lego, che sono i suoi passatempo preferiti e che fanno in modo che il suo cervello resti sempre attento e sia capace di trovare rapide soluzioni e uscire fuori dagli schemi.

Un metodo particolare e controverso di allenamento dell'atleta è applicare del nastro adesivo sulla bocca. Ideato dal suo allenatore di fitness, Maciej Ryszczuk, l'esercizio aiuta a limitare l'assunzione di ossigeno di Swiatek per migliorare la resistenza. "È più difficile respirare quando respiri solo con il naso, ed è più facile che la mia frequenza cardiaca aumenti", ha detto Swiatek.

Rimane l'unica giocatrice a viaggiare con uno psicologo dello sport a tempo pieno e il suo team utilizza strumenti medici per misurare l'attività cerebrale e cardiaca come indicatori di stress.

Rimane l’unica giocatrice a viaggiare con uno psicologo dello sport a tempo pieno e il suo team utilizza strumenti medici per misurare l’attività cerebrale e cardiaca come indicatori di stress. E della dieta, come anticipato, Iga si prende molta cura, mangiando poche calorie e pasti leggeri ad esempio ama verdure come lattuga e broccoli, ma anche semi, cetriolo. Ma quello che Swiatek definisce “la cosa migliore in assoluto” è il frullato tropicale. Infine i suoi pasti pre-partita consistono per la maggior parte del tempo in pollo e riso.