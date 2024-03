Silvia Scalia, classe 1995, è la giovane nuotatrice azzurra della Nazionale. In poco tempo ha mostrato il suo talento prendendo parte a diverse competizioni importanti. Ecco la sua dieta.

La dieta di Silvia Scalia

Silvia Scalia, nuotatrice agonistica e studentessa universitaria è un membro della Nazionale italiana. Nata nel 1995, a Lecco, è diventata uno dei componenti più conosciuti della squadra di nuoto agonistica partecipando a diverse competizioni importanti. Silvia nuota da sempre, fin da piccola, ma esordisce nel 2015 quando ha l’opportunità di mostrare il suo talento ai campionati italiani invernali, e poi in primavera, dove vince diverse medaglie.

Il 2016 è anche l’anno del debutto internazionale della Scalia ai Mondiali in vasca corta di Windsor, dove vince la medaglia d’argento nella staffetta mista. Due anni dopo, nel 2018, partecipa alla competizione dei Giochi del Mediterraneo di Tarragona, dove porta a casa due medaglie. L’anno seguente, il 2019 è l’anno dei campionati nazionali di Riccione, dove Silvia stabilisce il record nazionale dei 50 metri dorso con un tempo di 27″89.

Ai campionati mondiali di Budapest 2022 la nuotatrice stabilisce il nuovo record italiano nei 50 dorso in 27″65, che migliora ai campionati europei di Roma con il tempo di 27″39, sempre nel 2022. La giovane nuotatrice è molto attiva anche sui social dove condivise spesso i suoi tronfi, gli allenamenti in vasca, e anche qualche piccolo dettaglio della sua vita “privata”, da ragazza comune di 28 anni. Cosa sappiamo del suo stile di vita, e della dieta che segue per tenersi così in forma?

La giovane promessa del nuoto ha raccontato di aver bisogno di stimoli diversi oltre al nuoto, perché possa mantenere una buona lucidità mentale. Per questo motivo nella vita Silvia si dedica anche allo yoga e ad altre attività creative, in particolare tre anni fa ha deciso di provare il surf e ne è rimasta subito folgorata. E’ diventato uno dei suoi sport preferiti, subito dopo il nuoto. La sua settimana tipica prevede in breve sedute di allenamento tutte le mattine per una media di due ore al giorno. Tre volte a settimana si aggiungono esercizi con pesi mentre altri due giorni li dedica anche il pomeriggio alla piscina.

E della dieta? La campionessa di nuoto ha detto che per anni è stata seguita da nutrizionisti senza mai riuscire a trovare il giusto equilibrio. Ora ha deciso di seguirsi autonomamente, da sola, concentrandosi su una cucina semplice, non elaborata, come quella mediterranea. Il pranzo tipico della nuotatrice è il momento più delicato perché le occorrono tutte le energie per la gara del pomeriggio ma allo stesso tempo non bisogna appesantirsi con cibi che allungano il processo digestivo, per non sentirsi male e pesanti poi in allenamento.

La dieta di Silvia Scalia: cosa mangia la nuotatrice?

Per mantenere alte le sue prestazioni, come abbiamo visto, la star del dorso segue uno stile di vita molto sano e bilanciato, dalla dieta che ormai segue in autonomia conoscendo bene il suo corpo e ciò di cui ha bisogno, agli allenamenti stabiliti dal suo team. Ma qual è il suo avversario in vasca, il cronometro o le avversarie?

“Ci sono periodi in cui non è importante il tempo ma è fondamentale mettere la mano davanti alle avversarie. Ci sono altri periodi, invece, in cui combatti contro te stessa”, dice la campionessa di nuoto, sperando sempre nei migliori risultati.