Richard Morgan è un ex panettiere irlandese in pensione e 4 volte campione mondiale di canottaggio indoor, diventato famoso per le sue prestazioni fisiche nonostante abbia 93 anni. Ecco la sua dieta ricca di proteine.

La dieta ricca di proteine di Richard Morgan

Richard Morgan ex panettiere irlandese, 4 volte campione mondiale di canottaggio indoor, ha 93 anni ed è stato protagonista di uno studio pubblicato il mese scorso sul Journal of Applied Physiology. L’ultra90enne ha raccontato la sua storia e come fa a tenersi in forma alla sua età ottenendo le stesse prestazioni di uno che ha 30 anni. Richard ha raccontato come un giorno, superati i 70 anni, all’improvviso si è reso conto che provava piacere nel fare sport e prendersi cura della sua salute. Così improvvisamente ha iniziato a fare sport.

Il suo stile di vita dopo i 70anta è diventato un caso di studio da quando l’anno scorso un gruppo di ricercatori ha scoperto che le misurazioni della salute del cuore di Richard, della massa muscolare e della forma fisica generale erano paragonabili a quelle di un trentenne o quarantenne sano e non a quelle di un novantenne. Ancora più sorprendente è che non è dato solo da genetica ma secondo gli scienziati, almeno parte della sua buona salute è legata alla routine che ha iniziato all’età di 73 anni. I segreti della sua forma fisica strabiliante e impressionante sono essenzialmente 4.

Richard Morgan, a 93 anni, ebbene sì, si esercita 40 minuti al giorno, a bassa intensità: il 70% dei suoi allenamenti sono a un livello di intensità leggera, il che significa che può sostenere una conversazione mentre si allena senza affaticarsi eccessivamente. Il restante 30% è suddiviso tra allenamenti moderati e ad alta intensità. Gli allenamenti ad alta intensità, in particolare, migliorano la capacità cardio-respiratoria, un indicatore fondamentale per la salute e la longevità. Studi dimostrano che esercizi brevi ma intensi, per brevi intervalli di tempo (e sempre dietro suggerimento di un medico), sono ideali per sviluppare questo tipo di forma fisica.

Oltre al canottaggio, il recordman pratica sollevamento pesi 2 giorni a settimana. La sua routine consiste di 3 serie di affondi, piegamenti e curl con i manubri. Si sa bene che il sollevamento pesi aiuta a prevenire malattie croniche e morte prematura. E non servono ore in palestra: 30-60 minuti a settimana di pesi bastano. Morgan fa ogni serie fin quasi al cedimento muscolare e questo è cruciale per sfidare i muscoli e farli diventare più forti. Attento però a non esagerare, arrivando fino all’esaurimento, perché aumenterebbe il rischio di lesioni senza ulteriori benefici.

La dieta ricca di proteine: l’alimentazione svolge un ruolo cruciale nella salute di Richard Morgan. Segue una dieta ricca di proteine, con circa 1 grammo di proteine per ogni chilogrammo di peso corporeo al giorno. Questo approccio lo ha aiutato a mantenere una buona massa muscolare e una percentuale di grasso corporeo relativamente bassa, simile a quella di un uomo molto più giovane.

Le proteine svolgono un ruolo fondamentale nel mantenere i muscoli, soprattutto con l’avanzare dell’età. Secondo Lorcan Daly, il medico che segue Morgan, una quantità più elevata di proteine, come 1,8 grammi per chilogrammo di massa corporea, potrebbe essere vantaggiosa per tutti, e le proteine provenienti da una dieta varia possono fornire tutti gli aminoacidi essenziali necessari.

Tanta costanza: uno dei segreti del successo di Richard Morgan è la costanza. Il 93enne ha iniziato la sua routine di allenamento e dieta all’età di 73 anni e non l’ha mai interrotta. I cambiamenti fisici richiedono tempo, sia per costruire muscoli che per migliorare la salute generale. Pertanto, la costanza è fondamentale. Indipendentemente da quanto sia efficace un programma di fitness o una dieta.

Richard Morgan e la dieta dell’ultra 90enne

Richard Morgan, come abbiamo visto, ha fatto il giro del mondo per la sua storia entusiasmante e straordinaria longevità in quanto a 93 anni l’ex panettiere irlandese in pensione, ha una forma fisica in particolare per la salute del cuore e la massa corporea di un 30enne o 40enne. Infatti, come anticipato, durante lo studio, che è stato condotto quando l’uomo aveva 92 anni, è emerso che le misurazioni della sua salute cardiaca, della massa muscolare e della forma fisica generale risultavano appunto più simili a quelle di una persona sana di 30 o 40 anni che a quelle di un ultranovantenne.

Uno dei 4 segreti per tenersi in forma di Richard Morgan è la dieta ricca di proteine. Oltre al regolare esercizio, il 92enne – all’epoca dell’indagine – seguiva una dieta a elevata presenza di proteine, una scelta che lo ha aiutato a mantenere una quantità sorprendentemente elevata di massa muscolare insieme a un basso tasso di grasso corporeo (15%, alla pari con un uomo più giovane e in forma).

Le proteine sono un nutriente chiave per costruire i muscoli – e mantenerli – oltre a controllare l’appetito. Le linee guida suggeriscono che la quantità ideale è di circa 0,8-1 grammi per chilo di peso corporeo. Sempre rimanendo bilanciati, perché alcuni organi come reni e fegato possono subirne le conseguenze.

In conclusione, la storia di Richard Morgan ci dimostra che è possibile mantenere una forma fisica straordinaria anche in età avanzata. I suoi segreti includono allenamenti regolari, sollevamento pesi, una dieta ricca di proteine e, soprattutto, la costanza nel seguire la sua routine a qualsiasi età.